BÀSQUET
Triomf del Robles Lleida per atansar-se a la salvació
Les lleidatanes van vèncer el Talenom Boet Mataró i li van guanyar l’average
El Robles Lleida va aconseguir una victòria clau a casa davant del Talenom Boet Mataró (69-51) per seguir en la baralla per la permanència en la Lliga Femenina 2 i, a més, guanyar el bàsquet average a un rival directe. El partit va començar igualat amb un primer quart que va acabar 19-17. El punt d’inflexió va arribar en el segon, després d’un parcial de 13-0 que va permetre a les lleidatanes guanyar al descans (38-27). A la segona meitat, el Robles va mantenir el control i va saber administrar la renda fins a tancar un triomf vital (69-51). Després del duel, el tècnic del Robles, Rubén Petrus, va assegurar que “l’equip ha estat molt bé i seriós. Ha estat un dia redó, de bona feina i encert”.