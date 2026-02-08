HOQUEI
El Vila-sana s’emporta el derbi
Les del Pla d’Urgell van golejar un Alpicat combatiu que, malgrat el resultat, no es va rendir en cap moment. Les de Rodero segueixen líders, mentre que les de Zilken estan en descens
El Vila-sana no va tenir pietat ahir en el derbi lleidatà de l’OK Lliga Iberdrola i, exhibint un gran nivell ofensiu, va aconseguir imposar-se per 5-1 a l’Alpicat al pavelló municipal de Vila-sana. Les del Pla d’Urgell es van encomanar a la seua màxima golejadora, Aina Florenza, que amb un hat-trick va augmentar els seus gols en el que va de Lliga fins als 32. També a Luchi Agudo i Victòria Porta que, amb un gol cada una, van arrodonir una golejada que els permet continuar al cim de la taula amb 39 punts i un partit més que el Fraga, que en té 37. L’Alpicat, per la seua part, va plantar cara i es va encomanar a la gran actuació de les seues dos porteres, Irache Candal i Ari García, que van evitar un mal major. Malgrat la golejada, les del Segrià segueixen igual a la classificació, a un punt de Las Rozas, que va perdre davant del Voltregà (1-2) i marca la salvació.
Des d’un inici, el Vila-sana va demostrar el gran ritme de joc que volia imprimir en el partit i que l’Alpicat no ho tindria gens fàcil si volia igualar-lo. Les de Lluís Rodero van sortir amb tot i al minut 3, Luchi Agudo va obrir el marcador amb una jugada individual per darrere de la porteria (1-0). El gol va desconcertar l’Alpicat, que intentava reaccionar, però era incapaç de frenar els atacs d’un Vila-sana que no va aixecar el peu de l’accelerador. Al minut 7, una combinació entre Victòria Porta i Florenza va acabar amb un tir d’aquesta última que es va colar a la porteria després d’impactar en la portera de l’Alpicat, Irache Candal (2-0). Al 9, Florenza va tornar a la càrrega, però aquesta vegada el seu tir es va estavellar contra un dels pals de la porteria. Se salvava l’Alpicat que, mentre anaven passant els minuts, va poder parar la sagnia i igualar forces. Sobretot gràcies al paper d’Irache Candal, que va repel·lir els constants atacs de les locals i va permetre que arribessin al descans 2-0.
En la represa, de nou, un intens inici del Vila-sana va condemnar l’Alpicat. Salvanyà va liderar un contraatac i va poder connectar amb Florenza, que va col·locar el 3-0 i va firmar el seu doblet particular. Deu minuts després, al 37, Florenza va firmar una gran jugada individual i li va servir el gol amb safata a la seua companya Victòria Porta. Tot i així, l’Alpicat va treure caràcter i a falta de 10 minuts per al final va viure els seus millors moments. Mireia Coll va generar les millors ocasions, fins que al 46 Juncà va materialitzar un fantàstic contraatac per col·locar el 4-1. Les del Segrià van tenir un parell més de bones ocasions, però van ser incapaces de convertir-les i maquillar el resultat. Això va deixar via lliure a Florenza que, a falta de 30 segons, va firmar un hat-trick i va sentenciar el derbi (5-1).
“Continuem intentant millorar l’efectivitat”
Després del partit, el tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va assegurar que “l’equip ha estat molt superior, però seguim en la línia de millorar l’efectivitat”. També va remarcar que “són tres punts importants. Al final és un derbi, un partit diferent”. Pel que fa a les claus del partit, el tècnic lleidatà, sobretot, va posar en relleu “l’arrancada de les dos parts” que va ser “molt bona”. Finalment, va explicar que ja miren cap als reptes del futur, que afrontaran “amb el màxim respecte al rival”.
“S’han esforçat i no puc demanar més”
Per la seua part, el tècnic de l’Alpicat, Mats Zilken, va assegurar que “teníem clar que veníem a la pista del líder i era complicat. Em preocupava sortir golejat com altres equips, però les jugadores s’han esforçat i no puc demanar res més”. Tot i així, el tècnic també assegurava que “en atac ens ha costat molt. Malgrat que al contraatac no hem estat malament, ens ha costat generar”.