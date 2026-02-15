La beneïda estratègia dona un un triomf vital a l'AEM (1-0)
El conjunt lleidatà tomba la resistència del cuer, l'Oviedo, al minut 88 gràcies a la pilota aturada, i s'acosta a les posicions de permanència
Un cop més, la beneïda estratègia ha resultat fonamental perquè l'AEM hagi sumat una victòria vital contra el cuer, l'Oviedo, que ha pogut resistir al Recasens durant 88 minuts. Tot i el domini i les ocasions lleidatanes, el conjunt asturià ha aconseguit mantenir el 0-0 inicial fins llavors, quan, un cop més, la pissarra ha donat tres punts a l'AEM. En una falta lateral servida en curt, Nora ha entrat amb tot per firmar l'únic gol del partit i donar tres punts vitals a l'AEM en la lluita per la permanència.
Contra un rival que estrenaba entrenador, el conjunt lleidatà ha sortit amb energia i ha avisat amb cos ocasions ràpides de Cintia Hormigo i un xut potent d'Evelyn que ha tret la portera. Tot i el domini inicial, al minut 10 ha concedit una clara ocasió a l'Oviedo, en un malentès entre Vero Herrera i la portera Lucía Alba, que ha deixat a la visitant Nati sola amb la pilota contra la porteria buida, però ha rematat fora amb tot de cara.
Tot i jugar amb el vent en contra, el conjunt lleidatà ha monopilitzat la possessió en el primer temps, contra un Oviedo que esperava darrere i només inquietava amb pilotes llargues. Tot i forçar molts córners i faltes laterals, les de Rubén López no han aconseguit generar perill clar, més enllà d'una altra jugada individual de Cintia, i s'ha arribat al descans amb taules.
El segon temps ha seguit la línea del primer, però amb un domini encara més destacat de l'AEM, que patía per posar en problemes un Oviedo molt tancat. Les ocasions han tardat en arribar, però quan ho han fet han estat molt clares, primer en un tir a boca de canó de Congo que la portera Laura Martínez ha salvat de forma miraculosa, i després en una doble ocasió al 79. María Lara ha xutat dins de l'àrea i la seva rematada l'ha tret Lois sota pals. En el córner posterior, Nora ha tingut el gol a centímetres de la porteria però ha rematat alt.
Però la defensa de l'AEM s'ha refet quan el partit ja moria i, en una falta lateral servida en curt, ha posat el cap en una centrada de María Lara i ha brindat una victòria providencial a les lleidatanes, a un punt de la salvació i amb un partit menys que les seves rivals.