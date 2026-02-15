Derrota dura del Hiopos Lleida contra un Girona dominador de principi a fi (81-93)
De nou l'encert dels gironins des del triple i la falta d'idees en atac dels lleidatans han estat decisius per sentenciar el derbi català
Girona ha dominat el partit de principi a fi per endur-se una victòria amb comoditat del Barris Nord amb un 81-93. Caleb Agada ha liderat l'atac dels de Gerard Encuentra en les primeres accions anotant els punts fins al 7-3, a partir d'aquell moment Girona ha començat a veure l'anella amb facilitat i ràpidament s'ha situat amb un marge de deu punts. Les cistelles de Shurna i Golomán han reduït l'avantatge fins al 18-24.
Al segon quart, Girona ha continuat molt encertat des del triple, Livingston i Needham, castigaven amb facilitat la defensa lleidatana mentre Batemon ho intentava pels locals sense encert en el dia d'avui. Els gironins han continuat obrint escletxa fins al 37-49 amb què s'ha arribat al descans.
Després del pas per vestidors, el Hiopos Lleida ha buscat una reacció i, de nou, de la mà d'Agada s'ha situat amb un 44-51 dins del partit.Ràpidament, Needham i Pep Busquets han tornat ha capgirat la dinàmica per encarrilar la victòria a base de triples i cistelles en penetració. El quart ha acabat amb un clar 57-73 pels visitants.
L'últim quart no ha tingut història, els lleidatans han intentat millora la imatge retallant la diferència al marcador i els gironins l'han gestionat amb facilitat fins al 81-93 final. Tercera derrota consecutiva del Hiopos Lleida que està en un mal moment de joc.