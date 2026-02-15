Empat sense gols entre Atlètic Lleida i Terrassa (0-0)
El porter rival frena les ocasions de Quim Utgés en un enfrontament amb domini egarenc
El Terrassa ha dominat gran part del duel, però l’Atlètic Lleida ha resistit gràcies a les intervencions decisives del porter Marcos i a les ocasions de Quim Utgés. El punt, però, és insuficient per als lleidatans.
El partit ha començat amb un clar domini del Terrassa, les ocasions han estat als peus dels locals i, prova d’això, ha estat la pilota que Cortés ha estavellat al pal. Tot i això, l’Atlètic Lleida ha intentat reaccionar amb una rematada de Quim Utgés a boca de canó que ha tret el porter rival Marcos. La primera meitat no ha gaudit de més oportunitats de canviar el marcador i ambdós equips han marxat amb taules al marcador.
La segona meitat ha iniciat amb anades i tornades per part dels dos equips, però sense crear perill a les porteries rivals. Ha estat, però, el conjunt local qui ha disfrutat més de la pilota, amb el domini d’aquesta al mig del camp. Malgrat el domini egarenc, Quim Utgés ha fet trontollar la defensa del Vallès en diverses ocasions, fent intervenir a Marcos amb diverses aturades de mèrit. Finalment, sense més opcions de cap dels dos equips i amb un festival de targetes en contra de l’Atlètic Lleida s’ha acabat el partit.
L’Atlètic Lleida suma un nou punt que resulta insuficient per sortir del descens, ja que segueix a 5 punts de la salvació. La setmana que ve buscarà reduir distàncies al Camp d’Esports davant d’un rival directe, el Barbastro.