El Mollerussa remunta i guanya amb deu jugadors (3-2)
L'equip del Pla d'Urgell va capgirar un 0-2 inicial del Cerdanyola i va resistir amb un futbolista menys durant tota la segona part al Municipal
El CF Mollerussa ha aconseguit una victòria èpica aquest cap de setmana davant el Cerdanyola per 3 a 2 al Municipal. Els del Pla d'Urgell han protagonitzat una remuntada espectacular després de rebre dos gols en els primers vuit minuts de joc i de jugar tota la segona meitat amb un jugador menys per l'expulsió de Pol Canillo al minut 40.
El partit ha començat de manera adversa per als locals. Al minut 3, Abde ha avançat el Cerdanyola amb un gol després d'una assistència dins de l'àrea. Set minuts més tard, Javi López ha batut Pepo Campanera per establir el 0-2 al marcador. Quan ha semblat que els visitants han pogut sentenciar, Alpha ha aparegut per reduir distàncies al minut 16. El mateix jugador ha completat la remuntada al minut 30 amb el segon gol de cap, ha situat l'empat a dos abans del descans.
La situació s'ha complicat per al Mollerussa quan Pol Canillo ha vist la segona targeta groga al minut 40, ha deixat l'equip amb deu futbolistes per a tota la segona part.
Malgrat jugar amb un home menys, el Mollerussa ha mantingut la porta a zero durant els 45 minuts finals. Lucas Pariente ha tingut una oportunitat clara al minut 47 per avançar els locals, però el partit ha entrat en una fase de poques ocasions clares. Rey ha vist la targeta groga al minut 76 per una falta comesa durant aquest tram de baix ritme ofensiu.
Quan el partit ha semblat abocat a l'empat, Lamin ha marcat el gol definitiu al minut 81 per posar el 3-2 al marcador. Franki ha rebut una targeta groga al minut 87, però l'equip local ha aguantat els darrers minuts amb solvència. El CF Mollerussa ha certificat així una victòria treballada davant la seva afició, ha demostrat caràcter i capacitat competitiva en circumstàncies adverses al seu estadi.