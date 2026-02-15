Victòria i liderat
El Vila-sana supera el Gijón i acabarà primer de grup de la Champions si guanya a Trissino. Les lleidatanes, que van fallar una directa i un penal, van merèixer un marcador més voluminós
El Vila-sana, que ja tenia assegurada la classificació matemàtica per a la Final Four de la Champions League femenina, no va deixar escapar l’oportunitat i amb la victòria d’ahir davant del Telecable Gijón (4-2) se situa líder del grup A, una posició que ratificarà si guanya d’aquí a dos setmanes a la pista del Trissino, cuer encara sense puntuar, a l’última jornada de la lligueta. Les lleidatanes van ser netament superiors i es van merèixer un avantatge molt més ampli.
Després d’un inici amb intercanvi de cops i ocasions a les dos porteries, el Vila-sana va passar a dominar el joc i va tancar el quadre asturià a la seua parcel·la. Coelho va ser pràcticament una mera espectadora durant els primers 25 minuts, en els quals les del Pla d’Urgell van exhibir un domini gairebé absolut i van ser mereixedores de més d’un gol. La portera italiana Caretta i la poca efectivitat lleidatana van evitar que al descans les de Lluís Rodero se n’anessin amb un marcador més ampli que l’1-0.
Aina Florenza i Victòria Porta van avisar en un parell d’ocasions bastant clares abans que la lleidatana forcés l’exclusió d’Obeso, una jugada que va deixar el Telecable en inferioritat i va permetre a Victòria llançar una falta directa, si bé Caretta li va endevinar les intencions i va retardar una mica més el primer gol local. Les del Pla tampoc van aprofitar els dos minuts que van jugar amb una jugadora més, però poc després, en el minut 13, una assistència mil·limètrica de Florenza la va convertir en gol Elsa Salvanyà que, completament sola en el segon pal, només va haver de rematar a la xarxa per fer pujar l’1-0.
Amb el gol es va intensificar encara més el domini local i les ocasions es van succeir sense pausa. Florenza, la més activa de les lleidatanes, va enviar la bola al pal el 16, un minut després Luchi Agudo va disparar al cos de Caretta completament sola i Maria Porta va tornar a topar amb el pal a tres minuts del descans.
L’argentina encara va tenir una última ocasió, igual que el Gijón, per mediació de Ferreira, però Coelho, en una de les poques oportunitats que va tenir, es va lluir.
De tornada dels vestidors, Florenza ja va avisar els dos minuts, però el Gijón, en la seua primera aproximació, va obtenir el premi del gol en una combinació entre Piquer i Ferreira que la portuguesa va culminar. El Vila-sana va reaccionar aviat i tres minuts després Salvanyà va restablir l’avantatge (2-1). La de Breda va tenir dos ocasions més de forma consecutiva, la segona rematant de volea un rebuig que Caretta va desbaratar amb una gran parada.
Les de Lluís Rodero haurien pogut ampliar la renda gràcies a un penal comès per Colomer per defensar des de terra, però Victòria Porta va tornar a topar amb la meta italiana en l’execució.
I del possible 3-1 es va passar en tot just dos minuts a l’empat (2-2) en una jugada desafortunada. Centre d’Obeso i la bola dona al patí de Maria Porta i s’introdueix a la porteria. El Vila-sana va encaixar bé el cop i només mig minut després Florenza, d’un fort tret, va situar de nou en avantatge el seu equip i, a dos minuts per al final, Luchi Agudo va sentenciar amb el 4-2.