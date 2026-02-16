ATLETISME
Alguaire vibra amb el trail
Mònica Malla i Lluís Barbé s’imposen en la novena edició de la Sagrat Cor. Prop de 200 participants es van donar cita entre la cursa i la caminada
Els atletes Mònica Malla i Lluís Barbé es van proclamar vencedors de la novena edició de la Trail Sagrat Cor d’Alguaire, disputada ahir i puntuable per a la Lliga Ponent Trail. La prova va reunir prop de 200 participants entre la carrera de 15 quilòmetres, amb 450 metres de desnivell positiu, i la caminada popular d’11 quilòmetres, que comptava amb 150 metres de desnivell.
En categoria masculina, Barbé (Club Curses d’Obstacles Olliu Racer) va firmar una actuació molt sòlida per imposar-se amb un temps d’1h09:53, marcant diferències en els trams més exigents del recorregut. La segona posició va ser per a Marc Toda (Club UBC Anoia), que va travessar la meta en 1h11:58, mentre que Miguel Ángel Abad (TRZ) va completar el podi amb 1h12:17 després d’un intens duel per les places d’honor.
En la prova femenina, Malla (Club Esportiu Rocko Almenar) va dominar amb autoritat i es va emportar el triomf amb un crono d’1h19:36, demostrant regularitat i fortalesa en el desnivell acumulat. Carla Ropero (My House) va ser segona amb 1h28:26 i Maitane Ezeiza (Associació Esportiva Lo Bunker) va acabar tercera amb 1h31:45. Durant la competició els participants en la trail tenien dos avituallaments, en els quilòmetres 7 i 12, a més del final, mentre que els de la caminada en tenien un en el quilòmetre 6,5. Com sempre, un dels atractius són les escales que pugen fins al Sagrat Cor. La jornada va tornar a confirmar el creixement d’aquesta cita al calendari, combinant competitivitat i ambient popular.