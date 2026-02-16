FUTBOL
La Copa Atlas té finalistes
Floresta, Manresa, Rapitenca i Terrassa tanquen la fase prèvia i avancen a la fase final sub-12. Al llarg del cap de setmana s’han disputat 128 partits a les instal·lacions del Ramon Farrús
El Fundació Terrassa, la Floresta, el CE Manresa i la Rapitenca van aconseguir classificar-se ahir per a la fase final de la 9a Copa Atlas Energia-35è Torneig Benjamí Atlètic Segre aleví al superar una fase prèvia que es va celebrar al llarg de tot el diumenge a les instal·lacions del Ramon Farrús. Aquests quatre equips sub-12 se sumen als quatre sub-10 que van aconseguir el pas durant la jornada de dissabte, en el certamen de categoria benjamina: Fundació Terrassa, CEEF Tàrrega, CD Oliver i CD Valdefierro. Els vuit equips disputaran el pròxim 30 de maig la fase final del torneig, en què s’enfrontaran a Barça, Elx, Nàstic de Tarragona, Amistat, Reus i Mercantil, en la categoria sub-10 i sub-12, a Osasuna, Llevant i Saragossa, en la sub-12, i a Vila-real, Gardeny i Chinese Football Boys, una acadèmia de futbol base asiàtica, en la sub-10.
La jornada d’ahir es va desenvolupar sota el mateix format que dissabte: 30 equips, repartits en sis grups de cinc equips cada un, que van jugar amb un format de lligueta de tots contra tots. Dels sis grups, tres van jugar al matí i tres a la tarda, i es van classificar per a la fase final dos equips del matí i dos de la tarda.
En el torn matinal, el Fundació Terrassa, que dissabte va classificar el seu equip sub-10 i ahir va firmar el seu doblet, es va imposar en la final al Natació Terrassa per 1-0 en un intens derbi egarenc.
També es va classificar el CD La Floresta, que va passar com a millor segon i va vèncer a la segona final el millor primer, el CFB Mollerussa, per 2-0. Per la seua part, en el torn de tarda, el Manresa va vèncer el Valdefierro per (3-0), mentre que la Rapitenca, millor primer, va superar a l’última final el Cambrils, millor segon, per 3-1.
Al llarg de tot el cap de setmana, el Ramon Farrús va ser l’epicentre del futbol base lleidatà amb la celebració de la fase prèvia de la Copa Atlas. Jugadors i públic van poder disfrutar del futbol als tres terrenys de joc, que l’Atlètic Segre va habilitar, en els quals s’han disputat un total de 128 encontres, 64 per dia i categoria.
Ambdós jornades van ocupar pràcticament tot el dia, ja que van arrancar les 9.00 del matí i es van disputar, de forma ininterrompuda, fins a les 21.00 de la nit.
A més, Lleida TV va estar seguint el transcurs de tots els partits de la fase prèvia de la Copa Atlas, tant els de la categoria benjamina com els de l’alevina, retransmetent un matx de cada franja horària en directe. Més enllà dels classificats a la fase final del torneig, la 9a edició de la Copa Atlas va tornar a ser, un any més, una gran festa del futbol base. Un torneig que es consagra com a referent a nivell lleidatà, català i estatal després de complir la seua primera dècada sota aquesta nomenclatura.