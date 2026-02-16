La Fórmula 1 seguirà a Catalunya, però el circuit de Montmeló acollirà el Gran Premi en anys alterns
El Circuit i Formula One Management han signat contracte fins al 2032
La Fórmula 1 seguirà a Catalunya, però el Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Gran Premi cada dos anys, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN. El contracte ja està signat i es farà públic oficialment durant aquesta tarda. D'acord amb el nou pacte, la cursa s'anomenarà Gran Premi de Barcelona-Catalunya en comptes de Gran Premi d'Espanya i aquest any es farà el 14 de juny. En un comunicat, el Departament d'Empresa i Treball ha detallat que el recinte de Montmeló serà seu del campionat mundial per als anys 2028, 2030 i 2032, a més d'aquest 2026. El Govern ha xifrat en més de 300 milions d'euros l'impacte de la prova, que genera 2.500 llocs de treball a temps complet i per això l'ha descrit com a esdeveniment "clau".
Catalunya acull la Fórmula 1 des de l'any 1991, de manera que ja encadena 35 edicions de la competició. El contracte actualment vigent acabava aquest 2026 i el Govern ha reivindicat la renovació, que veu "fruit d'una relació sòlida i de treball conjunt". "Representa un pas molt important per continuar consolidant Catalunya com a plaça de referència dins del calendari internacional", ha escrit el secretari general d'Empresa i Treball i conseller delegat de Circuits de Catalunya, Pol Gibert.
"Barcelona és una ciutat increïble, i els aficionats de Fórmula 1 sempre ens reben amb molta passió, així que estic encantat que continuem competint al Circuit de Barcelona-Catalunya durant molts anys més", ha apuntat el president i conseller delegat de Fórmula 1, Stefano Domenicali.
Des de l'1 de gener de 2025 l'organització dels Grans Premis de Fórmula 1, així com la resta d'activitats del circuit és de Fira Circuit, empresa propietat de Fira de Barcelona. Empresa i Treball ha assegurat que l’aliança entre Circuits de Catalunya —participada per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Montmeló i el RACC— com a propietària de la instal·lació i titular del contracte de Fórmula 1 amb Fira de Barcelona "consolida un model de governança publicoprivada que garanteix l’estabilitat, creixement i competitivitat del circuit a llarg termini".