FUTBOL
Massa inofensius
El Lleida seguirà en zona de descens al caure davant del colíder Manresa, que va ser millor a la segona meitat. La derrota trenca una ratxa de sis partits sense perdre al Camp d’Esports
El Lleida CF va caure ahir per 0-2 al Camp d’Esports davant del CE Manresa, conjunt que arribava com a colíder a la part alta de la classificació. El xoc es va resoldre després del descans gràcies a una genialitat de Moha Ezzarfani, en un duel bastant pla del quadre local, que en cap moment va trobar la fórmula per generar perill sobre la porteria visitant.
Aquesta derrota com a local posa fi a la ratxa d’imbatibilitat que mantenia l’equip de Jordi Cortés, invicte al Camp d’Esports des del passat 26 d’octubre, quan es va enfrontar al Peralada. Sis encontres després, els de la capital del Bages van tornar els lleidatans a la realitat. El Lleida continuarà una jornada més en llocs de descens, a només un punt de la zona de salvació que marca l’Europa B amb 21.
El matx va tornar a estar condicionat pel deficient estat de la gespa, que en circumstàncies normals sol afavorir el conjunt blau, però en aquesta ocasió es va veure un Manresa més precís en les seues accions, a diferència dels amfitrions. Del primer acte amb prou feines es poden rescatar dos aproximacions, una per cada bàndol. La primera va ser per al Lleida. Revert, després d’una jugada individual per la banda esquerra, va rematar dins de l’àrea una pilota que va marxar per sobre del travesser defensat per Pulido. Malgrat un lleuger domini territorial dels visitants, tot just van inquietar la meta de Satoca, que sols va haver d’intervenir en un llançament de falta servida per Moha.
En el minut 64 va arribar l’acció que va desequilibrar un duel igualat fins llavors. Moha va traçar una diagonal i va col·locar l’esfèric a l’escaire del pal llarg de la porteria de Satoca, firmant un gol de gran factura. El 0-1 va afectar el Lleida, que lluny de reaccionar va encaixar el segon gol poc després, obra de Momoh, al rematar sense oposició al primer pal davant de la mirada del Gol Nord, que veia com es confirmava el 0-2 definitiu en el marcador.
El conjunt local va mirar de retallar distàncies amb més cor que convicció, però sense generar gairebé sensació de perill davant de la defensa de l’equip del Bages, que va demostrar per què continua sent el millor visitant de la Lliga.
Cortés: “El partit se’ns en va per una genialitat ”
L’entrenador del Lleida, Jordi Cortés, va lamentar la derrota davant del Manresa i la va atribuir a la qualitat del rival. “El partit se’ns en va per una genialitat del rival, de Moha. Els equips de dalt tenen aquest talent diferencial i per això són on són, no hem estat capaços de fer-los mal.” El tècnic va recordar que el seu equip portava “gairebé una volta sense perdre a casa” i va admetre que era difícil “mantenir tants partits invictes sent un equip de baix”, va finalitzar.