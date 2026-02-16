BÀSQUET
Massa rival per al Cadí la Seu
El Girona demostra la condició de líder amb una Coulibaly imperial. Les urgellenques no van abaixar els braços
El Cadí la Seu va caure derrotat en una de les pistes més exigents de la competició, la del líder, l’Spar Girona, que es va imposar per 88-64 en un duel marcat per l’encert exterior local i el domini interior de Mariam Coulibaly. El conjunt de la Seu d’Urgell afrontava el compromís amb la baixa de Regina Aguilar, un hàndicap afegit amb un rival que encadena sis victòries consecutives a la Lliga. Tot i així, l’equip dirigit per Isaac Fernández no va renunciar a competir i va mostrar caràcter en diversos trams.
L’inici va ser feixuc. El Girona va arrancar amb un parcial contundent que li va permetre prendre el comandament des dels primers minuts, impulsat per l’encert de Jocyte i el poder de Coulibaly a la pintura. El primer quart es va tancar amb un resultat de 31-18 que obligava el Cadí a remar des de darrere. Les urgellenques patien per frenar el ritme ofensiu local, especialment des de la línia de tres punts.
Al segon quart, el Cadí va reaccionar a partir d’una defensa zonal que va incomodar durant alguns minuts el líder. Hollingshed, Raventós i Niare van aportar punts per reduir diferències i situar-se a set (34-27), que tornava l’esperança a les lleidatanes.
Niare i Gonzales, amb 12 punts cada una al final del xoc, van afirmar el cabal ofensiu de l’equip. Tanmateix, cada acostament trobava resposta en el perímetre gironí. Els triples de Bibby i Quevedo van tornar la iniciativa a les locals abans del descans (48-32).
Després del pas per vestidors, el Cadí va intentar fer un pas endavant. Un parcial favorable va permetre retallar fins al 53-42 a mitjans del tercer quart, aprofitant alguns moments de desencert rival. Però de nou va emergir Coulibaly.
La pivot maliana va firmar una actuació determinant amb 30 punts i 36 de valoració. Un triple llunyà de Guerrero i diverses accions consecutives van ampliar la bretxa fins al 70-50 al final del tercer acte. A l’últim quart, el Cadí va mantenir la batalla malgrat el desgast i la diferència al marcador. L’equip no va perdre la cara al partit, encara que l’intercanvi de cistelles afavoria un Girona molt inspirat, amb 14 triples convertits.
El 88-64 del final va reflectir la superioritat local, però no va entelar l’esforç d’un Cadí que va competir amb dignitat davant del líder.