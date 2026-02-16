FUTBOL
Nou pas cap a la salvació
Nora porta el deliri a les grades a l’anotar in extremis el gol de la victòria. Les de Rubén López igualen el Cacereño a la classificació, que marca la permanència i serà el seu pròxim rival a la Lliga
Va ser una bogeria, una barbaritat. El final del partit es va convertir en un deliri col·lectiu pel gol de Nora, que en el minut 87 va donar un triomf capital a l’AEM davant de l’Oviedo (0-1). Ja no quedava temps i, una vegada més, la pilota aturada va ser la solució per desembussar un matx que s’ennuegava a les lleidatanes. Nora va rematar una centrada brillant de María Lara en una falta lateral i tot es va descontrolar. La golejadora va córrer a celebrar-ho i darrere d’ella tot l’equip, entrenadors i membres de l’staff inclosos. Les jugadores es van abraçar i els tècnics van córrer en totes direccions, demostrant com de valuós era per al seu objectiu –aconseguir la salvació– el gol de la saguera aragonesa. Un gol que deixa l’AEM en onzena posició amb un partit menys que els seus perseguidors i 20 punts, els mateixos que el Cacereño, que marca la salvació i serà el pròxim rival de les lleidatanes en una de les moltes finals que els queden fins a final de temporada.
El gol de Nora va ser la guinda d’un duel molt seriós en el qual les de Rubén López van ser les clares protagonistes. Van dominar la possessió, les ocasions i es van mostrar inexpugnables en defensa. El seu únic però va ser l’efectivitat, ja que van caldre desenes d’aproximacions i rematades perquè, finalment, quan el 0-0 semblava inamovible, poguessin materialitzar un nou triomf davant de la seua gent, i ja en van dos amb Rubén López a la banqueta.
Malgrat sentenciar el duel in extremis, l’AEM va sortir decidit a guanyar des de l’arrancada del partit, marcat per l’homenatge a María Amaya. La jugadora es va trencar el lligament encreuat intern en l’últim matx al Recasens i les seues companyes van exhibir una samarreta que deia “Ànims, Amaya, estem amb tu”. Encara que van començar atacant amb el vent en contra, les futbolistes aemistes van aconseguir el control de la possessió. En part, afavorides pel plantejament de l’Oviedo en el primer partit d’Andrés Clavijo a la banqueta carbayón, que va plantejar una defensa profunda i va cedir la pilota a les locals. Així, van arribar les primeres aproximacions de Cintia, amb una jugada individual, i Evelyn, amb un tret llunyà que va acabar a les mans de Laura Martínez. Les asturianes, per la seua part, esperaven. Buscaven transicions ràpides i aprofitar els errors del rival i en el minut 11 es van trobar amb la més clara del primer temps. Dani Silva li va treure la pilota a la portera local Lucía Alba i quan només havia d’empènyer la pilota la va enviar directament fora. Error colossal. L’AEM es va salvar i, malgrat l’ensurt, va continuar apretant. En el minut 22, Inés no va poder rematar una centrada de Loba i, en el 36, Cintia Hormigo va tornar a provar una jugada individual que va acabar en res. Així, sense premi per tot el que va generar, el conjunt de Rubén López se’n va anar al descans (0-0).
A la represa, María Lara i Nora van ingressar al terreny de joc per Laura Blasco, que tenia groga, i De la Fuente, que va firmar la seua primera titularitat en Lliga, i l’AEM va atropellar l’Oviedo. Acompanyades pel fort vent que es va aixecar al Recasens, les lleidatanes van assetjar el seu rival, que tan sols va poder gaudir de tímids contraatacs de Mbappé. Precisament, la seua millor ocasió va ser obra de l’atacant camerunesa que, en el 54, a punt va estar de sorprendre Lucía Alba amb una rematada que va fer un efecte estrany. En el 66, les del Segrià van gaudir d’una doble ocasió. Primer, amb una rematada de Cintia que Eva Lois va enviar al córner sota pals, i després, en un córner, Congo va embocar una pilota morta dins de l’àrea, que Martínez va desviar miraculosament. Tota la banqueta es posava les mans al cap perquè allà hi havia l’oportunitat d’obrir el marcador. Amb el discórrer dels minuts, l’AEM ho seguia intentant, però era incapaç de materialitzar les jugades. No va ser fins al 87, quan tot semblava decidit, que Ransanz va treure una falta en curt per a María Lara i la centrada va trobar el cap de Nora, que va obrir el marcador (1-0). De nou, la pilota aturada va ser clau i va permetre viure un diumenge màgic al Recasens, que demostra que les lleidatanes continuen molt vives en aquesta Lliga.