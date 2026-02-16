HOQUEI
El Pons es referma en el play-off
Defensa la vuitena posició amb una important victòria a la pista de l’Alcoi, al qual avantatja ara en 4 punts. L’equip lleidatà va encarrilar el partit en els primers 10 minuts amb un 0-3
El Pons Lleida va aconseguir una important victòria en la visita a Alcoi per reafirmar-se als llocs de play-off al títol. L’equip d’Edu Amat segueix vuitè a la classificació a sis punts del setè, el Voltregà, i avantatja en quatre l’Alcoi –que té un partit menys– i en sis el Rivas, que són els seus immediats perseguidors.
El matx, que hauria d’haver-se disputat dissabte i que va ser ajornat a causa del temporal, va començar amb un equip lleidatà molt endollat. Era l’advertència que havia fet Edu Amat als seus jugadors per impedir que el rival, en una pista molt complicada, pogués posar costa amunt el partit. I així va ser. Ja en el minut 2, Jordi Badia inaugurava el marcador abans que el local Gonzalo Pérez posés a prova els reflexos d’un Xavi Bosch que a penes va tenir feina durant els primers 25 minuts de joc.
Sense temps que reaccionés l’Alcoi, el Pons Lleida ampliava l’avantatge en el minut 8 per mediació de Fabrizio Ciocale. El domini lleidatà era total davant d’un rival que amb prou feines podia generar perill davant de la consistència dels llistats.
Nico Ojeda col·locava el 0-3 dos minuts més tard en ple recital del Llista, que podria haver ampliat la diferència en el marcador en el minut 14 quan Jordi Badia va disposar d’un penal que no va aconseguir transformar en gol. En 14 minuts de somni, el Pons Lleida havia encarrilat el duel i no es veia capacitat de reacció per part del conjunt alacantí.
Després del descans, l’Alcoi va intentar posar més intensitat en el seu joc, però els d’Edu Amat van demostrar que continuen en una bona línia a nivell defensiu aquest 2026. Des que va començar el nou any, el Pons Lleida ha guanyat tres encontres, n’ha empatat dos i només n’ha perdut un, precisament a la pista del Voltregà, que és l’equip que el precedeix a la classificació.
L’Alcoi va aconseguir escurçar distàncies en el minut 28 per mediació de Biel Autet i, encara que va estavellar tres boles als pals, no va ser capaç d’impedir una victòria clau de cara al play-off per al Llista, que podria haver estat més àmplia en els minuts finals. Diumenge vinent, el Pons rep el Shum Maçanet, onzè classificat (12.00).
“Hem insistit molt que havíem d’entrar bé al partit, perquè aquí els últims encontres no havíem entrat bé i després costa molt tornar a enganxar-te. Amb el 0-3 al principi, demostra com de connectat ha sortit l’equip i com de ben posicionat estava en defensa”, va destacar.
Edu Amat va destacar que “hem fet un partit molt complet”
Al final del partit, Edu Amat va elogiar el rendiment de l’equip: “La veritat és que estic molt content amb el resultat. Crec que hem fet un partit molt complet.”“Hem trobat aquesta línia a nivell defensiu aquest 2026, que ens està donant tranquil·litat per tenir paciència enrere i construir tranquils en atac”, va conccloure.