FUTBOL
Remuntada èpica a base de fe
El Mollerussa s’imposa al Cerdanyola després d’anar perdent 0-2 i quedar-se amb deu quan havia aconseguit empatar 2-2. Són 3 punts que li permeten agafar oxigen respecte a la zona baixa
El futbol té aquest punt d’imprevisibilitat que el converteix en un esport emocionant. Si hi sumes un equip que ha recuperat la fe i que mai abaixa els braços, s’escriuen històries èpiques com la viscuda ahir. El Mollerussa va remuntar (3-2) davant del Cerdanyola un partit que tenia perdut abans dels 10 minuts de joc. Ho va aconseguir a base de coratge, punt d’honor, ganes i sobreposant-se a l’expulsió d’un dels seus futbolistes abans del descans. Però el conjunt del Pla es va multiplicar i va sumar tres punts d’or que li permeten agafar oxigen.
L’inici va ser un malson. Manel Cazorla va advertir a la prèvia que tocava sortir endollats, però el Mollerussa va arribar tard al partit. En el minut 2, Esteve va dibuixar una passada quirúrgica entre centrals i Abde va firmar el 0-1. Abans que el públic assimilés el cop, va arribar el segon. Éric López va robar, va avançar sense oposició i va assistir Javi López, que va ajustar al pal per al 0-2 (8’). Fins i tot hauria pogut caure el tercer. Tanmateix, quan l’abisme semblava insalvable, va aparèixer Alpha. Va estar atent per recollir una pilota solta després d’una rematada de Lamin que va parar el porter i retallar distàncies amb l’1-2. No era brillant el joc local, però el propòsit estava clar. Diaby va salvar un tret clar de Javi López i Pepo va volar davant d’una falta d’Esteve. I llavors va passar l’inesperat. Un refús al cel de Rey des de camp propi es va convertir en assistència divina. Alpha va guanyar l’esquena de la defensa i, sense deixar caure la bimba, va afusellar el 2-2. Acció de qualitat i fe a parts iguals.
El guió del matx s’estava corregint, però va arribar l’expulsió de Canillo per doble groga. Però, amb deu, el Mollerussa no es va encongir. A la segona part, Diaby es va fer amo del centre del camp i els canvis van revitalitzar el Mollerussa.
El Cerdanyola es va anar apagant i el duel li tenia un somriure guardat als locals. En el minut 81, va arribar l’èxtasi. Diaby va prolongar un servei de banda i Lamin Juwara va fer el 3-2. La remuntada estava feta, però calia tancar-la.
Tot l’estadi va remar amb l’equip, que va resistir a base de cor i va celebrar una victòria èpica, la tercera consecutiva a casa. Cazorla ha injectat intensitat i fe a un equip que ja no es rendeix. Comença a sortir el sol a Mollerusa.
Cazorla: “Aquest és el Mollerussa que vull, els jugadors s’han buidat”
El tècnic del Mollerussa, Manel Cazorla, es va mostrar “feliç” pel triomf, encara que no va amagar que el primer quart d’hora dels seus va ser “un despropòsit”. La reacció va arribar amb l’1-2. “Ha arribat aviat i ens ha donat molt aire”, va explicar. Abans del descans ja havien igualat i, malgrat l’expulsió, l’equip no va patir. “Aquest és el Mollerussa que vull. Amb un menys és difícil, però ens hem multiplicat”, va indicar el tarragoní. Cazorla, al qual van corejar el seu nom, va tenir elogis per als seus jugadors. “S’han buidat fins al minut 96”, va concloure.