FUTBOL
“No vam perdre amb l’Atlètic per l’àrbitre”
Flick revela que va parlar amb ell i demana aprendre “la lliçó” avui a Girona
El FC Barcelona, tocat per la humiliant derrota en Copa del Rei davant de l’Atlètic de Madrid, busca avui davant del Girona a Montilivi (21.00 hores/DAZN), en l’últim partit de la vint-i-quatrena jornada de LaLiga EA Sports, una victòria que li permeti recuperar el liderat, tot en un derbi en el qual els de Míchel necessiten sumar per allunyar el perill.
L’entrenador blaugrana, Hansi Flick, va reconèixer ahir que després del duel davant de l’Atlètic de Madrid va anar “al vestidor de l’àrbitre” per saber “per què va xiular fora de joc” en el gol anul·lat a Pau Cubarsí i va afirmar que la voluminosa derrota va ser “una lliçó” que han d’aplicar ja avui davant del Girona.
“Hem de jugar millor, això és el que hem de fer. No m’importen les altres coses, encara que de vegades no és agradable. Després del partit, després de la roda de premsa a Madrid, vaig parlar amb l’àrbitre. Volia saber per què va xiular fora de joc. Hi va haver una bona comunicació, va ser un bon pas. No va ser culpa seua que perdéssim el partit”, va declarar en roda de premsa. En aquest sentit, el tècnic alemany va reconèixer que va ser “una xarrada positiva”.
Tanmateix, no va voler valorar el comunicat del club sobre els últims arbitratges. “Jo no puc canviar aquestes situacions. Tots som humans i cometem errors, però hem de continuar millorant, tant nosaltres com els àrbitres. En el futbol, tots han de mantenir la neutralitat. Hi pot haver errors, som humans”, va expressar. Sobre la dolorosa derrota a la Copa, creu que va ser “una lliçó”.
“L’entrenament d’avui [ahir per al lector] ha estat molt bo. Veig molta intensitat i confiança, marcant gols. Vam perdre el partit de dijous, va ser una lliçó per a nosaltres, però la vida segueix. Hem d’acceptar aquesta derrota i centrar-nos en el següent partit. Hem de jugar amb la confiança que necessitem. Tenim molta qualitat i podem guanyar contra tots els equips. Quan no estem centrats al camp, podem perdre. És important mantenir-se concentrats”, va subratllar.
“El Barça no és només Lamine Yamal”
L’entrenador del Girona, Míchel Sánchez, va assegurar ahir que el Barça “no és només Lamine Yamal” i va recordar que és “l’equip que té més profunditat d’Europa”, encara que és “optimista” amb les opcions que tenen de guanyar-lo. Va reconèixer que afronten “un partit especial com ho és jugar contra el Madrid o l’Atlètic”.
Tangana i cop d’ampolla al Llevant-València
El derbi Llevant-València va acabar amb una baralla i amb llançament de botelles arran d’una celebració del central valencianista Cömert. El suís va agafar el banderí de córner del Llevant, li va col·locar la seua samarreta i va començar a fer-lo onejar just davant del sector del camp en què s’ubicaven els seguidors del València.