FUTBOL
“És clau que els atletes visualitzin la salut mental”
L’exàrbitre Xavier Estrada presenta avui (18.45) a la facultat de psicologia de la UdL el seu últim llibre, El partit que no veus, una obra que, segons va explicar a SEGRE, “mostra l’altra realitat del terreny de joc, el partit que hi ha a la ment de l’esportista i el seu entorn”.
Llicenciat en psicologia, el lleidatà analitza des de les seues vivències en l’elit que tenir una ment sana pot millorar el rendiment esportiu i personal, però va deixar clar que “no és un llibre d’arbitratge ni futbol”. És un llibre “en el qual es vol fer èmfasi en la persona”, va afegir. El text compta amb els pròlegs de Bojan Krkic i el professor en genètica per la UB David Bueno, i està estructurat en deu capítols, cada un dels quals analitza una variant psicològica. En aquests, i a través de la seua experiència, Estrada ofereix eines per afrontar problemes de salut mental “que hi ha hagut sempre en l’esport, però no s’han normalitzat fins ara”.
En aquesta línia, l’exàrbitre va assegurar que el llibre “vol visibilitzar aquests problemes” i per aquesta raó es recolza en les vivències de grans esportistes. “És important que es visualitzin els problemes de salut mental com en els casos de Bojan, Araujo o Laia Sellés”, va concloure.