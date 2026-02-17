JOCS
Quim Salarich acaba al top 20 i fa història
És el cinquè millor resultat masculí d’un esportista espanyol en eslàlom olímpic. L’or va ser per al suís Loic Meillard
El suís Loic Meillard es va proclamar campió olímpic d’eslàlom d’esquí alpí dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo (Itàlia) al guanyar la prova disputada ahir a Bormio, en la qual el català Quim Salarich, l’únic espanyol participant, va concloure dinovè.
Meillard, de 29 anys, que el curs passat s’havia proclamat campió mundial de la disciplina, va aconseguir aquest dilluns el triomf més important de la seua carrera al cobrir els dos recorreguts a la pista Stelvio de Bormio en un minut, 53 segons i 61 centèsimes, 35 menys que l’austríac Fabio Gstrein, que va acabar segon. El noruec Henrik Kristoffersen, que va acabar a un segon i tretze centèsimes, va capturar la medalla de bronze.
Salarich, nascut a Vic (Barcelona) fa 32 anys, l’home que millors resultats ha aconseguit per a Espanya a la Copa del Món d’esquí alpí des de l’època de Francisco Fernández Ochoa, el mític Paquito –únic campió olímpic hivernal espanyol de tota la història, a Sapporo’72–, va marcar un crono d’un minut, 58 segons i 18 centèsimes, va avançar dos llocs entre mànegues, i va acabar dinovè, a quatre segons i 18 centèsimes del flamant campió olímpic.
“Vaig voler gaudir, vaig tirar al màxim i ho vaig fer. Sempre ho pots fer millor, però estic satisfet amb la meua segona mànega”, va manifestar Quim Salarich.