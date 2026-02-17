Sense liderat amb polèmica
Un Barça molt espès cau a Girona amb un gol que no hauria hagut de pujar al marcador per falta prèvia sobre Kounde que el VAR ni va revisar. Lamine va errar un penal i Joan Garcia va salvar diversos gols
El FC Barcelona es va deixar ahir el liderat a Montilivi en favor del Reial Madrid després de perdre per 2-1 contra el Girona, que va capgirar el gol de Cubarsí gràcies a dianes de Lemar i Fran Beltrán, aquesta última amb molta polèmica, ja que no hauria hagut de pujar al marcador per una clara falta prèvia sobre Kounda que el VAR ni tan sols va entrar a revisar. Els blaugranes no van millorar la imatge del Metropolitano i van malgastar, a més, un penal, errat per Lamine Yamal al final de la primera meitat.
El derbi va oferir uns primers 45 minuts trepidants, plens d’ocasions claríssimes però, això sí, sense punteria. El Barça va ser el primer a avisar en una acció en la qual Raphinha, de tornada a l’onze, va deixar una pilota a la frontal per a un Lamine Yamal que es va treure una rosca que va marxar sense trobar porteria. Raphinha, superat el primer quart d’hora, va provar fortuna amb un xut ras que se’n va anar desviat, i Lamine, en una ràpida contra, va provar de picar la pilota sobre Gazzaniga, que la va desviar per evitar el gol.
L’intercanvi de cops va continuar amb una altra rematada de Vanat que va atrapar Joan Garcia i un xut creuat de Ferran Torres, als quals van succeir una fuetada des de la frontal del brasiler i, sobretot, un mà a mà de Vanat davant del porter blaugrana, que va aguantar i va treure una mà providencial per impedir l’1-0. Fermín i Vanat, que no va arribar per poc a rematar una perillosíssima passada de Bryan Gil, van continuar animant la contesa.
Tsygankov, en una falta a prop de la cantonada de l’àrea, va vorejar la creu, i només uns segons més tard la resposta blaugrana va arribar amb un xut ras de Raphinha que va repel·lir el pal. Aleshores, en l’afegit, Lamine va filtrar una bona passda a Dani Olmo i Daley Blind la va parar amb una trepitjada. Soto Grado no ho va dubtar i va xiular penal. Raphinha li va cedir la pilota al de Rocafonda, que va enviar la pilota al pal.
El ritme no va decaure amb l’arrancada de la segona meitat. Al 58 arribaria el gol blaugrana gràcies a una rematada de cap de Cubarsí. Tanmateix, la reacció dels de Míchel va ser immediata i Lemar, a la línia de gol, va empatar i va desfermar la bogeria a Montilivi. Allà van començar uns minuts de setge local amb Joan Garcia de salvador. Al 71, Iván Martín es va desfer de Cubarsí i Eric Garcia i va provar de superar amb un xut creuat el porter blaugrana, que el va treure; el rebuig li va caure a Vanat i la seua rematada es va trobar amb una altra descomunal parada des del terra, tot i que aquesta última jugada ja estava anul·lada per fora de joc. No va ser l’última del de Sallent, que només dos minuts després va treure el peu per evitar el gol de Joel Roca.
S’atansava el final i va arribar el cop definitiu dels locals en una acció polèmica. Echeverri va trepitjar Kounde, una acció no revisada pel VAR, la pilota va arribar a Joel Roca i aquest va servir cap enrere per a l’arribada de Fran Beltrán, que amb un xut ras va colar la bimba enganxada al pal dret (min.86). Els de Flick van buscar l’empat i van somiar-hi en el descompte, quan Lewandowski va aconseguir veure porta, malgrat que l’acció va ser anul·lada per fora de joc. Roca va perdonar la sentència, i poc després va ser expulsat per una terrorífica entrada sobre Lamine que va generar una baralla. Al final el marcador no es va moure i el liderat es va quedar a Madrid.
Un àrbitre diu que era accionista de vuit clubs
En ple cas Negreira, Urizar Azpitarte, reconegut àrbitre durant les dècades dels 80 i 90, va revelar a El Chiringuito que va ser accionista de diversos clubs espanyols mentre encara estava en actiu: “Soc accionista de la Reial Societat i de set clubs més d’Espanya, perquè nosaltres treballem tots els clubs.” “Quan va venir la reconversió a Sociedades Anónimas Limitadas, no tenien diners i em van dir: “T’ho paguem en accions””, va afirmar.
Els precandidats ja tenen les paperetes
Joan Laporta, Víctor Font, Xavier Vilajoana i Marc Ciria ja tenen al seu poder les paperetes per recollir les firmes que els convertiran en candidats a la presidència del FC Barcelona. El més matiner va ser l’equip de campanya de Font, que va seguir el de l’expresident, que va sol·licitar al club un total de 60.000 paperetes, per 50.000 de Font, mentre que Vilajoana en va demanar 30.000 i Ciria, 10.000. Necessiten 2.337 firmes per convertir-se en candidats.