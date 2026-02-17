La Volta al Pantà d’Utxesa voreja el ple d’inscrits
Està a 20 participants d’arribar per tercer any als 600. Manté les curses de 6,5 i 10 quilòmetres, la caminada i les proves infantils
lleida ❘ La Volta al Pantà d’Utxesa celebrarà aquest diumenge la dotzena edició amb un altre ple d’inscrits. Per tercer any consecutiu, la prova, que impulsen conjuntament els ajuntaments de Torres de Segre, Aitona i Sarroca de Lleida, arribarà als 600 participants, la xifra límit que s’ha marcat l’organització, que va a càrrec d’XT Sport Events. A pocs dies per a la celebració de la carrera, només queden vint dorsals lliures per arribar al ple.
Un any més, la Volta mantindrà les tres modalitats: les carreres atlètiques de 6,5 i 10 quilòmetres, que seran puntuables per a la Lliga Ponent i a les quals ja s’han inscrit 405 atletes, i la caminada, també de 6,5 quilòmetres, que va tancar inscripcions a l’arribar als 175 dorsals i que viurà la quarta edició, al marge de les proves infantils, que tindran una participació d’uns 150 nens i nenes, amb circuits adaptats a cada edat. A més, l’organització comptarà amb prop d’un centenar de voluntaris procedents de les tres poblacions involucrades.
El traçat de les dos curses atlètiques, així com la caminada, transcorrerà pels tres municipis i discorrerà en un 70 per cent per terra, principalment al voltant del pantà, i el 30 per cent restant per asfalt, completament marcat i tancat al trànsit.