ATLETISME
Ajornen el Cros Escolar de Balaguer per l’avinguda del riu
El Cros Intercomarcal Escolar de Balaguer, previst per a aquest diumenge vinent al matí, s’ha hagut de posposar a causa del considerable augment del cabal que ha patit el riu Segre al seu pas per la capital de la Noguera. L’organització ha pres la decisió arran de la situació actual del riu i per garantir la seguretat de tots els participants i del públic assistent. La prova es trasllada finalment al diumenge 29 de març, sota el mateix format que l’actual.
La competició, que aquest any arribava a l’onzena edició, preveia reunir prop de 700 atletes al marge esquerre del riu Segre. Organitzada pel Consell Esportiu de la Noguera amb la col·laboració del Club Atlètic Maratonians del Segre i el suport de la Paeria de Balaguer, la jornada havia de combinar esport i ambient familiar al llarg de tot el matí.
A més, per tercer any consecutiu, el municipi de Balaguer havia d’acollir també el Campionat de Catalunya Universitari.