Albert Aliaga presentarà la seua dimissió com a president del Força Lleida
Convocarà "en breu" una assemblea per fer eleccions a la presidència del club
El president del Força Lleida, Albert Aliaga, ha comunicat als seus socis de junta directiva que "en breu" presentarà la seua dimissió i convocarà una assemblea per fer eleccions a la presidència del club, tal i com va avançar aquest dimecres Lleida TV. Aliaga porta com a president de l'entitat des del juliol del 2020, quan va agafar el relleu de Félix González, i el seu mandat acaba el pròxim mes de juliol. Malgrat la presentació de la dimissió com a president abans del final del mandat, Aliaga podria continuar a l'estructura del club o fins i tot, renovar el càrrec després d'un nou procés electoral.
La notícia arriba enmig d'una aturada de competició oficial de dos setmanes –per la Copa del Rei i les finestres FIBA– per al primer equip del club, l'Hiopos d'ACB, que ahir va aprofitar per fer un entrenament de portes obertes davant de 850 espectadors, tots alumnes dels centres vinculats al Projecte Escoles del Força Lleida: Mirasan, Minerva, Països Catalans, Mitjana, Riu Segre i Pardinyes.
Els bordeus es troben en aquesta vintena jornada en dotzena posició, amb un balanç de vuit triomfs i dotze derrotes, amb quatre victòries de marge respecte el descens. Ara mateix l'equip fa una mitjana de 81,6 punts per partit, sent el tercer pitjor atac de la competició. També és el tercer amb més pèrdues per encontre amb 14,85 i el tercer que més faltes fa per partit, 24,85. Positivament, és el segon que més taps aconsegueix per matx, amb 4. La gran figura de l'equip és James Batemon, que amb 16,8 punts de mitjana, és el cinquè jugador amb millor mitja de punts per encontre. També és el segon millor llançador de tirs lliures de la lliga i el quart jugador que més faltes rep per partit, amb 5,2.
A aquestes alçades, l'anterior temporada el Hiopos estava empatat amb els equips de la zona de descens, així que l'equip ha fet un pas endavant enguany en la recerca d'una temporada més tranquil·la. Tot i estar encaminat a complir l'objectiu de la permanència, l'equip arriba a l'aturada en una mala dinàmica de resultats, ja que acumula tres derrotes seguides, les dos últimes a casa contra rivals directes com Manresa i Girona. A la tornada de l'aturada el Hiopos Lleida visita dos pistes complicades: primer la del Baskonia i després la del Reial Madrid.