HANDBOL
El Barça guanya a Szeged i passa directament a quarts de final
El Barça d’handbol va aconseguir ahir la seua desena victòria en onze partits de la Champions i, amb 20 punts, s’assegura matemàticament el bitllet directe per als quarts de final, la qual cosa li permetrà estalviar-se la ronda de vuitens. El quadre blaugrana va guanyar ahir folgadament a la pista del sempre difícil Pick Szeged hongarès, per 27-35. Ludovic Fàbregas va brillar en defensa i Aleix Gómez (nou gols sense error) i Domen Makuc (8/9), en atac.