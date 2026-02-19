Jordi Cortés: "Anem amb molt poc a perdre"
El tècnic del Lleida CF afronta la visita a L’Hospitalet com una oportunitat de donar la sorpresa
L’entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, va assegurar en la prèvia del desplaçament al camp de la CE L’Hospitalet que el seu equip afronta el xoc “amb moltíssim a guanyar i molt poc a perdre”, davant d’un dels aspirants a l’ascens que va caure dels llocs del play off després de dos derrotes seguides.
El tècnic va destacar el context del rival, que arriba després d’una ratxa negativa i un recent canvi d’entrenador. “Quan ets un equip cridat a ser a dalt i no estàs complint expectatives, cada minut que passa sense resoldre el partit juga en contra teu. Aquesta responsabilitat els pot pesar”, va afirmar. En aquest sentit, va considerar que si el partit arriba igualat al tram final, l’escenari pot afavorir els lleidatans i permetre’ls "arriscar una mica més".
Cortès va definir al conjunt barceloní com “un equip amb moltíssimes individualitats, futbolistes capacitats per estar a la zona alta o fins i tot en una categoria superior”. No obstant, va apuntar que com a bloc “ha tingut les seues carències” i que, amb el nou tècnic, han detectat un plantejament “una mica més defensiu”.
En clau pròpia, l’entrenador va posar l’accent en la necessitat de fer un pas endavant amb pilota. “Defensivament vam ser sòlids durant 60 minuts davant del Manresa, però amb pilota vam estar poc agressius i perdíem massa ràpid la possessió. En un camp gran com el de L’Hospitalet, si no tens la pilota també per descansar, acabaràs patint”, va explicar. L’objectiu és ser “més punxants” i evitar que el rival sotmeti durant massa fases del partit.
Sobre l’estat anímic després de la derrota davant el Manresa, Cortés va reconèixer que “va fer”, especialment per com es va produir mal, però va subratllar que l’equip està fort mentalment. “Perdre a casa contra un rival com aquest pot entrar dins del possible durant la temporada. Estem a un punt de la salvació i això ens deixa relativament tranquils, però cada vegada queden menys jornades i cal sumar”, va assenyalar.
La millor notícia de la setmana arriba des de la infermeria. Per primera vegada en mesos, el cos tècnic podrà comptar amb tota la plantilla. “Recuperem Aleix i tindrem 22 jugadors més dos porters al cent per cent. Això eleva la competitivitat i el nivell dels entrenaments”, va apuntar el tècnic.