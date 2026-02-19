HANDBOL
El Lleida Handbol es juga el seu futur en cinc setmanes
S’enfronta a quatre rivals directes, entre els quals els dos últims classificats
El Lleida Handbol es juga en les properes cinc setmanes la seua continuïtat a la Divisió d’Honor Or, categoria en la qual juga per primera vegada en la seua història. El combinat que dirigeix Iban Raigal, que ocupa la desena posició amb 10 punts, s’ha d’enfrontar a quatre dels seus rivals directes, entre els quals els dos últims classificats, Carballal i Lanzarote, que avantatja actualment en dos i tres punts, respectivament. Una victòria sobre aquests dos li donaria pràcticament mitja permanència, ja que els guanyaria, a més, l’average, ja que es va imposar a casa al conjunt canari per nou gols de diferència (27-18) i a la pista de les de Vigo per dos gols (22-24). També s’enfrontarà al Saragossa, que està un punt per sota, malgrat que amb un partit menys, i al qual visita aquest dissabte, i a l’Anaitasuna, ara mateix amb dos punts més que les lleidatanes. Amb aquests dos equips sí que té l’average desfavorable, amb un -3 i -4, respectivament.
“Ara arriba l’hora de la veritat. Són partits clau en què ens juguem la temporada, que ens poden atansar a la permanència, que podria estar al voltant dels 16 punts”, comenta Raigal, conscient que compta amb una plantilla molt curta, més encara després de no poder incorporar cap jugadora per suplir la baixa per lesió de Claudia Moreno, operada de l’espatlla a finals de desembre i que havia de ser el reforç diferencial de l’equip en la seua estrena a la categoria. “Ha estat impossible, primer per un tema econòmic, i quan hem tingut recursos per fer-ho, al mercat no hi havia cap reforç que ens pogués ajudar. Ja els he dit a les jugadores que el fitxatge són elles. Haurem de tirar amb el que tenim i creuar els dits perquè no hi hagi lesions, perquè tenim una plantilla molt justa i qualsevol contratemps ens complicaria molt la situació”, va apuntar el tècnic del Lleida Handbol.