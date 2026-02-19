Rubén López: "Tots sabem que són finals, però repetir-lo només afegeix pressió"
El tècnic de l’AEM veu l’equip "amb confiança" abans de viatjar a Càceres per a un duel directe
L’entrenador de l’AEM, Rubén López, va assegurar en la prèvia del partit davant del de Càceres que el seu equip afronta el duel “amb confiança i centrat en sumar punts”, en un enfrontament directe que pot resultar determinant en la classificació, ja que l’equip extremeny marca la permanència amb els mateixos punts que l’AEM. No obstant, el conjunt lleidatà té un partit menys, a domicili davant del Betis, que el disputarà dimecres 18 de març.
“No parlem de finals. Tots sabem que ho són, però repetir-lo cada dia sol afegeix més pressió. Ens hem de centrar en el nostre rendiment i en els punts, vingui qui vingui”, va destacar l’entrenador barceloní, que va voler rebaixar la pressió en un tram de temporada en el qual "sabem que juguem contra rivals de la nostra Lliga i a més dels punts també entra en joc factors com l’average”.
Malgrat la importància del xoc, va assegurar que el grup manté una dinàmica positiva i que l’última victòria, aconseguida en els minuts finals davant de l’Oviedo (1-0), ha suposat “una pujada” per al vestidor. “Les sensacions des que vaig arribar han estat bones, les jugadores tenen moltes ganes i hem de controlar els detalls i mantenir la nostra intensitat”, va afegir.
En el plànol futbolístic, López va anticipar un partit molt igualat i d’escasses ocasions. “Espero un partit amb molt poques oportunitats, molta pilota aturada, molts duels i molta segona jugada”, va assenyalar. En aquest context, va considerar fonamental l’eficàcia en les àrees: “Si som efectives i no concedim gaire, tindrem moltíssimes possibilitats de guanyar”.
A més, va fer èmfasi en què "és un rival molt vertical i físic. Hem passat del blanc al negre. De rebre a un Oviedo amb nou entrenador en qui no sabíem que esperar a jugar contra un rival que coneixem perfectament". "Sabem el que ens trobarem i on ens poden fer mal”, va apuntar.
L’entrenador va destacar l’evolució de l’equip des de la seua arribada, especialment a les accions a pilota aturada, apartada en el que han aconseguit una millora significativa. “tots els gols estan arribant allà, sobretot en els trams finals”, va dir . A més, va posar de relleu l’increment de presència ofensiva, encara que va admetre que "encara necessitem més claredat en les últimes decisions”.