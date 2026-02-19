FUTBOL
La UEFA investiga el suposat insult racista a Vinícius
L’argentí Prestianni s’arrisca a una sanció d’almenys deu partits
La UEFA va iniciar ahir una investigació pel presumpte insult racista que el davanter del Reial Madrid Vinícius Júnior va denunciar de l’argentí Gianluca Prestianni durant l’anada dels play-offs de la Lliga de Campions entre el Benfica i el conjunt merengue, disputada dimarts passat. “S’ha designat un Inspector d’Ètica i Disciplina de la UEFA per investigar les denúncies de comportament discriminatori durant el partit d’eliminatòria de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el SL Benfica i el Reial Madrid CF”, va expressar l’organisme en un comunicat emès ahir.
Abans, la UEFA va dir que està “revisant” l’informe oficial del partit, i ja va avançar que obriria “procediments en cas de denúncia” després de l’acusació de Vinícius a Prestianni d’haver-lo insultat de forma racista després del 0-1, la qual cosa va motivar que el partit s’aturés durant gairebé deu minuts. Vinícius es va dirigir al col·legiat del duel, el francès François Letexier, després d’escoltar que Prestianni li havia dit “mono”, un fet que va confirmar el davanter francès Kylian Mbappé, que va arribar a dir que l’argentí, que es va tapar la boca amb la samarreta, almenys tres vegades, havia repetit l’insult fins “en cinc ocasions”, mentre que el futbolista del Benfica va negar els fets i va assegurar que “es va malinterpretar” el que va dir.
La UEFA contempla en el seu codi disciplinari una sanció, almenys, de deu partits per aquesta raó. A més del presumpte incident racista, l’organisme investigarà també el llançament d’objectes des de la grada, un dels quals va impactar en Vinícius, i la sanció a l’entrenador del Benfica, José Mourinho, que va ser expulsat per protestar i reclamar una segona targeta groga per al davanter brasiler Vinícius després d’una falta a Richard Ríos.
El president de la FIFA, Gianni Infantino, es va mostrar entristit per l’incident i va recordar que “no hi ha cabuda” per a aquesta xacra en el futbol.
Hi haurà clàssic femení
El Newcastle sentencia, l’Atlètic empata i derrota de l’Inter
■ El Newcastle, un dels possibles rivals que li podrien tocar al Barça a vuitens, va deixar sentenciada l’eliminatòria davant del Karabakh al guanyar ahir el partit d’anada per un contundent 1-6. L’Atlètic de Madrid, per la seua part, es va deixar remuntar un 0-2 i només va poder treure un empat del camp del Bruges (3-3), mentre que el Bayer Leverkusen va encarrilar el seu accés al vèncer 0-2 l’Olympiacos, i el Bodø/Glimt va donar la sorpresa superant per 3-1 l’Inter.D’altra banda, el Reial Madrid femení va arribar ahir als quarts de final de la Lliga de Campions després de superar novament el París FC (2-0) en el play-off, per la qual cosa hi haurà clàssic europeu, amb l’anada a l’Alfredo Di Stefano (24 o 25 de març) i la tornada al Johan Cruyff (2 d’abril).