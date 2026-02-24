CLUBS
El CT Lleida reformarà els accessos al club per 140.000 euros més IVA
L’assemblea va aprovar les obres i els comptes
El Club Tennis Lleida va celebrar ahir a la nit l’assemblea ordinària de socis en la qual la junta directiva va presentar un pressupost de 2,8 milions d’euros, va informar de les reformes que està previst escometre a les instal·lacions, destacant l’actuació integral de l’entrada del pàrquing principal. Aquest projecte en concret, que té un pressupost de 140.000 euros més IVA, inclou la pavimentació del pàrquing, la instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, la creació de places reservades per a persones amb mobilitat reduïda i, sobretot, la creació d’una segona entrada, que connectarà amb el pàrquing principal mitjançant un pas de vianants pensat, especialment, per a famílies i canalla que accedeixin al club. La junta va recordar que d’aquest acord ja s’havia informat en l’assemblea de l’any passat i estava aprovat.
Una altra de les reformes previstes és la construcció d’una pèrgola que connectarà des de l’ascensor fins a la sala de fitnes per protegir els socis de situacions de meteorologia adversa. Aquest projecte permetrà, a més, ampliar la pèrgola a fi de crear un espai cobert que pugui ser destinat a ús esportiu. Altres actuacions inclouen la renovació de les taquilles dels vestidors masculí i femení. El president del club, José Luis Solans, que conclou el seu segon mandat, va assenyalar que aquestes obres contribuiran “a situar el club al segle XXI i modernitzar-lo”. Quant al procés electoral, els comicis del qual estan previstos el 26 de març, el període de presentació de candidatures finalitza aquest dijous. Per la seua part, Solans va manifestar a aquest diari la seua voluntat de presentar-se a la reelecció “perquè m’ho han demanat molts socis”.