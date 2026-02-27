FUTBOL
Aturada total del futbol sala per l’agressió a un àrbitre
L’FCF suspèn tots els partits del cap de setmana, 130 amb equips lleidatans
La Federació Catalana de Futbol (FCF) va comunicar ahir la decisió de suspendre tots els partits de futbol sala a Catalunya, previstos per a aquest cap de setmana, com a resposta a l’agressió a un àrbitre durant un matx entre els equips juvenils del Canet FS i la CFS La Unió de Santa Coloma de Gramenet de dissabte passat.
La decisió de l’ens federatiu es va prendre dimecres gairebé a la mitjanit després que el col·lectiu arbitral anunciés una vaga en senyal de protesta, a causa de l’agressió patida pel seu company. La mesura, d’abast global en totes les competicions d’àmbit català i en les estatals que tinguessin col·legiat de Catalunya, obligarà a suspendre 130 partits amb equips lleidatans de totes les categories.
Cerezo Futsal Lleida
De fet, l’únic equip lleidatà que té previst jugar el seu duel aquest cap de setmana és el Cerezo Futsal Lleida, de Segona B, ja que juga a domicili contra el Futsal IBI d’Alacant i els àrbitres designats seran del comitè valencià.
Els altres dos equips de la província que competeixen en categories estatals, l’Autoescola Urgell Linyola, de Segona divisió femenina, i l’equip juvenil masculí del Maristes, que competeix a Nacional –la màxima categoria–, tampoc jugaran, ja que actuaven com a locals i la vaga arbitral impedeix la celebració del matx. L’equip del Pla d’Urgell s’enfrontava demà al Ripollet (17.30) i el Maristes afrontava un altre duel català davant del Manresa (18.00), però la Federació Espanyola ja va notificar la suspensió d’ambdós partits.
Val a ressaltar que, davant de la vaga arbitral anunciada, la Federació Catalana va prendre la iniciativa en la suspensió de la jornada. “L’FCF i el col·lectiu arbitral han escenificat la seua unitat ferma contra la violència i convoquen una vaga per a aquest pròxim cap de setmana en els partits de futbol sala que tinguin designació arbitral catalana”, va resar el comunicat de l’ens federatiu.
La federació va assenyalar, a més, que ha estat “en contacte permanent” amb l’àrbitre afectat, “oferint-li el suport necessari, tant a nivell personal com institucional, i donant suport al col·lectiu arbitral”.