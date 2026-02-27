MOTOCICLISME
Els Márquez, confiats abans de l’inici de temporada
Marc: “Ha estat una pretemporada difícil”
El vigent campió del món de MotoGP, Marc Márquez (Ducati), afronta amb optimisme el Gran Premi de Tailàndia, primera cita del Mundial 2026, i va deixar clar que “si portes la Ducati roja l’objectiu és lluitar pel campionat”. El nou vegades campió va destacar la millora tècnica en pretemporada, especialment en els últims tests a Tailàndia: “Comencem a fer bons passos en la direcció que volia i a sentir-me millor”, va dir. No obstant, va admetre que la seua recuperació després de la lesió que li va fer perdre’s el final del 2025 va complicar l’hivern, per la qual cosa “ha estat una pretemporada més difícil, per ser precisos en els comentaris”. Per la seua part, Àlex Márquez (Ducati) va qualificar d’“increïble” el 2025, quan va ser subcampió, encara que ambiciona més. “Repetir seria un grandíssim any, però volem una mica més. Dependrà de nosaltres”, va afirmar. El de Cervera aposta per mantenir la mentalitat de “cursa a cursa” i subratlla que “la regularitat serà la clau” en un calendari de 22 proves. A més, se sent “més preparat” gràcies a l’experiència i a una pretemporada positiva.