FUTBOL
L’Atlètic Lleida fa marxa enrere i tornarà al Farrús
De moment, de forma temporal per rebre el Poblera la setmana que ve
L’Atlètic Lleida tornarà al Ramon Farrús, almenys de forma temporal, per rebre el Poblera el diumenge de la setmana que ve, dia 8 de març (11.30). El club lleidatà va comunicar ahir que traslladava el partit al camp on havia actuat com a local fins la passada campanya, una vegada rebuda l’autorització federativa, i va justificar la decisió en el mal estat de la gespa del Camp d’Esports, on inicialment s’havia de disputar el matx.
“El club ha pres aquesta decisió després de les valoracions realitzades per Royalverd, responsable del manteniment de la gespa del Camp d’Esports, que continua traslladant al club que l’estat actual del terreny de joc no preveu una millora significativa a curt termini”, va especificar l’Atlètic Lleida en el seu comunicat.
A més, l’entitat va exposar que el trasllat és “de moment, per a aquesta jornada en concret”, obrint la porta que el trasllat al Ramon Farrús, on el primer equip fa el seu dia a dia d’entrenaments, pugui allargar-se algunes setmanes si la gespa continua sense millorar.
No obstant, el club va destacar dos arguments més per disputar el partit davant del Poblera al Ramon Farrús. El primer és que dimecres vinent, dia 4, el Lleida CF juga al Camp d’Esports davant del Vic, en un duel ajornat per la presència de jugadors del club visitant a la selecció catalana amateur aquest cap de setmana. Segons l’Atlètic Lleida, la disputa del xoc dimecres “podria agreujar encara més l’estat de la gespa pocs dies abans del nostre compromís”. En segon lloc, va admetre “la voluntat expressada pels capitans de l’equip de manera reiterada de poder disputar els partits en les millors condicions possibles”, una cosa que també va ajudar el club a optar pel trasllat.
A partir de dilluns, el club es posarà en contacte amb els abonats i les empreses amb una llotja al Camp d’Esports per explicar la “mecànica organitzativa, així com els accessos i les condicions específiques per al partit”.
El tècnic va destacar que l’equip “està millorant i és més competitiu”, encara que admet que en el 3-3 davant de la UD Barbastre l’ansietat els va penalitzar. “Ens va fer prendre males decisions, però ens ajudarà a créixer”, va admetre. Sobre el matx al Narcís Sala, va assenyalar que el rival “té segurament la millor plantilla del grup” i que serà clau “controlar la part emocional”. “Hem de ser compactes, valents i ser nosaltres mateixos”, va concloure.
Jordi López: “No abaixarem els braços. Cada dia confiem més”
■ L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Jordi López, afronta amb optimisme el duel d’aquest diumenge davant de la UE Sant Andreu, malgrat que l’equip és a vuit punts de la salvació directa i a sis del play-out. “Arribem amb il·lusió i confiança. Estem en el camí correcte i no abaixarem els braços. Cada dia confiem més”, va assegurar.