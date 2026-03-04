El Cadí La Seu destitueix el seu entrenador, Isaac Fernández
L’equip urgellenc encadena cinc derrotes i és una victòria per sobre del descens
El Cadí La Seu ha anunciat per sorpresa la destitució del seu entrenador, Isaac Fernández, després que l’equip hagi encadenat cinc derrotes en Liga Femenina Endesa i estigui només una victòria per sobre del descens, amb sis jornades per disputar.
"El Cadí La Seu i l’entrenador del primer equip, Isaac Fernández, han arribat a un acord mutu per finalitzar la seua etapa en el club. Agraïm la seva feina i li desitgem molts èxits en el futur. El club ja està treballant en la incorporació immediata d’un nou entrenador", va explicar l’entitat en un comunicat en xarxes socials, en el qual va afegir que està buscant un relleu perquè assumeixi les regnes de l’equip de forma immediata.
El tècnic barceloní s’acomiada així del Cadí després d’una temporada i mitja com a entrenador. Va arribar a la banqueta urgellenca el setembre de 2024, després de la precipitada sortida de Fabián Téllez en la pretemporada, i va aconseguir la permanència a tres jornades del final la passada temporada, malgrat ser l’equip amb un pressupost més baix de la categoria. De fet, va acabar la competició onzè, amb un balanç de 12-18.
Aquesta campanya ha estat marcada pels constants canvis a la plantilla i la dificultat per treure victòries. Una bona ratxa de tres triomfs consecutius a inici d’any davant de rivals directes semblava que encaminava la permanència. Però des d’aleshores el Cadí ha encaixat cinc derrotes consecutives, tres d’elles davant de rivals durs com Perfumeries Avinguda, Girona i València, que han deixat al conjunt lleidatà de nou amb només un triomf per sobre de la salvació.
Especialment en les últimes dos, a casa davant d’un rival directe com l’Euskotren (42-77) i en la visita a València (77-44), l’equip va fer molt males sensacions, la qual cosa ha precipitat el canvi a la banqueta per salvar la temporada.