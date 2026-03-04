L’Hiopos busca "recuperar l’alegria a la pista" després de l’aturada
John Shurna i Mikel Sanz diuen que la intensitat defensiva serà clau en la visita al Baskonia, recent campió de la Copa del Rei
Els jugadors del Hiopos Lleida John Shurna i Mikel Sanz van assegurar aquest dimarts que l’aturada de dos setmanes sense competició ha servit per “reagrupar-se" i preparar amb ambició l’exigent tram que arranca aquest diumenge en la pista del Baskonia, vigent campió de la Copa del Rei, en el qual l’equip lleidatà aspira a “recuperar l’alegria en la pista”.
Shurna va reconèixer que el descans va arribar en un moment “estrany” després de les dos últimes derrotes a casa, davant de Bàsquet Girona i BAXI Manresa, i que l’equip hauria preferit “jugar immediatament”. No obstant, va destacar que aquest temps ha permès al grup “millorar, recuperar en el físic i preparar-se per a un tram ultra competitiu”.
L’ala-pivot nord-americà va advertir de la dificultat del repte a Vitòria, davant d’un rival que arriba “en ritme” el seu triomf coper i els partits a l’Eurolliga. “Són un equip molt talentós i en un gran moment. Per guanyar la Copa no depens sol d’un jugador, juguen bé com a bloc i diferents jugadors fan un pas endavant”, va afirmar.
En aquest sentit, va subratllar que les claus passaran per “la defensa i la intensitat des de l’inici fins al final”, així com per millorar les sortides a pista, un dels aspectes que, segons el seu parer, els ha penalitzat en les últimes jornades. “Hem de forçar-los a trets difícils i estar concentrats en cada partit, independentment del calendari”, va afegir, en referència també al duel posterior davant del Reial Madrid.
Per la seua part, Mikel Sanz va valorar l’aturada com una oportunitat per “assentar bases” i desconnectar mentalment. “De vegades necessitem sortir de la rutina i descansar. Veig a l’equip més connectat, amb més fam i més ganes,” va explicar.
El jugador va destacar també la millora física de la plantilla, amb més temps per a tractaments i recuperació de molèsties, així com la incorporació de Dani Garcia al grup, la qual cosa permetrà ampliar la rotació.
De cara al xoc en el Buesa Arena, Sanz va insistir que l’equip ha “de recuperar la intensitat defensiva” i tornar a disfrutar sobre la pista. “La nostra identitat és córrer, ser intensos enrere i compartir la pilota”, va assenyalar.
Malgrat l’entitat del rival, el jugador va restar dramatisme al fet d’enfrontar-se al recent campió coper. “Per a nosaltres és el mateix. Quan van venir aquí també eren Baskonia i els vam guanyar. Competirem contra un rival més de la lliga”, va concloure.