BÀSQUET
“M’he decantat pel Lleida perquè hi encaixo millor”
Dani Garcia ja es va entrenar ahir amb l’Hiopos i podrà debutar diumenge
Dani Garcia, l’últim fitxatge de l’Hiopos Lleida, va reconèixer que ve “amb moltes ganes” d’aportar el seu gra de sorra i va assegurar que es va decantar per l’oferta lleidatana en lloc d’altres que tenia “perquè esportivament era l’equip que més encaixava amb mi, a més de l’interès que va mostrar en mi. Crec que va ser el primer equip que es va interessar amb força per mi, però sobretot per qüestions esportives”, va apuntar durant la seua presentació oficial.
El base de Mataró, que ahir va completar el seu primer entrenament a les ordres de Gerard Encuentra, es va mostrar molt “content” d’arribar a l’equip lleidatà i sorprès per l’acollida de l’afició. “La benvinguda a les xarxes socials ha estat increïble i dono gràcies a l’afició pel seu suport. Ara a donar-ho tot”, va apuntar el barceloní, que ja podrà debutar aquest diumenge a la pista del Baskonia, on la competició es reprendrà després d’una aturada de tres setmanes.
Pel que fa als seus reptes, anteposa els objectius col·lectius als personals. “La finalitat principal és ajudar al màxim l’equip a aconseguir els objectius que volem. En tinc moltes ganes i crec que puc ajudar, però el meu repte principal és donar el que depèn de mi, que és esforç, sacrifici, pressionar en pista i posar una mica d’ordre, aquestes són les meues virtuts, i sobretot donar el cent per cent en cada entrenament i en cada partit”, va assenyalar.
També va revelar el que li demana Encuentra. “El Gerard em demana que en defensa pressioni per tota la pista, que encomani a tots els companys el fet de ser agressius, i en atac jugar en equip i posar les pauses. A part, donar el cent per cent, sacrificar-me, la qual cosa és també el que demana l’afició”, va dir. Sobre l’efecte Barris Nord, va reconèixer que “fa anys que segueixo el Lleida i sé que l’afició és de les millors de l’ACB; l’ambient que es crea és espectacular i tinc moltes ganes de jugar com a local”.
Per la seua part, Joaquín Prado, director esportiu del club, va reconèixer que el fitxatge de Dani Garcia “va ser una oportunitat de mercat que encaixa a la perfecció amb el que estàvem buscant des de fa setmanes”, i es va mostrar convençut que “ens sumarà en molts aspectes del joc, com en la direcció, el coneixement del joc, la capacitat de generació i les passades, i en el treball defensiu. És un base complet que coneix la categoria i amb experiència”. Prado va destacar que “sap a quin club ve i ho fa amb moltes ganes, que per a nosaltres suposa un gran plus”.
D’altra banda, Melvin Ejim i John Shurna van participar ahir en un acte a l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida, organitzat pel departament d’anglès, en què els estudiants del centre van poder fer preguntes als dos jugadors i així practicar l’idioma.