PREMIS
Marc Márquez i Kilian Jornet, nominats als Laureus
Els lleidatans Marc Márquez i Kilian Jornet han estat nominats als Premis Laureus. La gala d’entrega dels guardons se celebrarà el 20 d’abril vinent a Madrid. El de Cervera, que va ser nominat el 2015 i el 2020 i va ser distingit amb el premi Revelació el 2014, tindrà com a rivals Carlos Alcaraz, l’atleta suec Mondo Duplantis, guanyador l’any passat; el ciclista eslovè Tadej Pogacar, el futbolista francès Ousmane Dembélé i el tenista italià Jannik Sinner. Kilian optarà a la categoria d’Esportista Mundial d’Acció gràcies al seu repte States of Elevation, amb el qual va unir setanta-dos cims accessibles de més de 4.200 metres als EUA.