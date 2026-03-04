FUTBOL
Pina lidera el triomf inaugural
La blaugrana obre la còmoda victòria contra Islàndia amb un doblet, als minuts 39 i 54. Edna va completar la victòria d’una Espanya que suma els seus primers tres punts camí al Mundial
La selecció espanyola femenina va arrancar ahir amb autoritat la fase de classificació per al Mundial del Brasil 2027 a l’imposar-se per 3-0 a Islàndia a l’Estadi SkyFi Castalia de Castelló, gràcies a un doblet de Clàudia Pina i el gol final d’Edna Imade quan quedava un quart d’hora per al final.
L’equip dirigit per Sonia Bermúdez va monopolitzar la pilota des de l’inici. Amb Clàudia Pina i Vicky López molt actives a les bandes, Espanya va acumular ocasions i va obligar a lluir-se la portera islandesa Cecilía Rúnarsdóttir en els compassos inicials. Vicky va generar les primeres arribades, mentre que Laia Codina, Ona Batlle, Inma Gabarro i Alèxia Putellas van vorejar el gol en un setge constant contra una Islàndia incapaç d’inquietar la porteria defensada per Nanclares, a causa de la baixa de Cata Coll.
El premi va arribar al minut 38, en una acció polèmica després d’un xoc entre Sveindís Jane Jónsdóttir i Olga Carmona. Amb l’avantatge aplicat per la col·legiada, Pina va controlar fora de l’àrea i va deixar anar un potent cop amb la dreta que va superar Rúnarsdóttir per firmar l’1-0 abans d’arribar al descans. Per arrancar la segona meitat, Bermúdez va introduir Edna Imade per Gabarro i el guió no va canviar. Pina va avisar primer i, al 53, va ampliar distàncies amb una gran acció individual després d’una passada bombada de Mariona Caldentey: va controlar, va retallar davant la defensa i va disparar a l’escaire per al 2-0, que donava la tranquil·litat. Espanya va mantenir el control i, malgrat que Rúnarsdóttir va evitar el gol d’Alèxia i Vicky, no va poder fer-hi res al 76. Pina va filtrar per a Batlle, que va centrar a l’àrea, on Edna es va avançar a les defensores per rematar de cap el 3-0 i estrenar-se com a golejadora internacional.
Islàndia, dirigida per Thorsteinn Halldórsson, només va inquietar al final amb un cop de cap al pal desviat per Adriana Nanclares. Va ser l’única nota discordant en un partit dominat de principi a fi per una Espanya que suma els tres primers punts al Grup A3 i ja empata al capdavant amb Anglaterra, que va golejar Ucraïna en el debut (1-6).