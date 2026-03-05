Jordi López: "La tornada al Ramon Farrús ens ha de treure la incertesa"
El tècnic de l’Atlètic Lleida reconeix que l’equip no se sentia còmode jugant al Camp d’Esports pel mal estat de la gespa i els pocs entrenaments allà
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Jordi López, confia que el retorn al Ramon Farrús d’aquest cap de setmana ajudi el seu equip "treure la incertesa que teníem en el Camp d’Esports" en la visita del Poblense, el segon classificat.
El tècnic va explicar que el principal benefici del trasllat és competir en un terreny de joc que permeti desenvolupar el seu estil. “Trobar-te un escenari on es pugui jugar a futbol és clau per poder desenvolupar-te com a equip”, va afirmar. Segons López, “quan jugàvem com a locals, que en teoria ha de ser un escenari favorable, ens passava al revés. L’estat del terreny de joc era dolent i ens generava molta incertesa. Havíem de canviar els plantejaments”.
En canvi, el Ramon Farrús és un camp que la plantilla coneix bé perquè entrena allà. “Esperem que això ens ajudi a sentir-nos més còmodes”, va indicar el tècnic, ja que va reconèixer que “en el Camp d’Esports només s’han fet vuit entrenaments i això fa que no el sentis com casa teua”.
En l’aspecte esportiu, l’entrenador va admetre que l’equip ha guanyat equilibri defensiu en les últimes setmanes, encara que “ens està costant generar més situacions de perill en els últims partits". Tot i així, es va mostrar convençut que l’equip reaccionarà. “Estic convençut que trobarem aquest equilibri perquè necessitem guanyar sí o sí”, va afirmar.
Sobre el rival, Jordi López va advertir que el Poblense serà una prova exigent. “És un equip molt competitiu, amb jugadors de molt nivell i que té molt clar el que fa. Quan estàs a dalt en la classificació no és casualitat”, va concloure.