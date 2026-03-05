BÀSQUET
L’Hiopos vol “recuperar l’alegria a la pista”
Shurna i Sanz diuen que la “intensitat defensiva” serà clau contra el Baskonia
Els jugadors de l’Hiopos Lleida John Shurna i Mikel Sanz van assegurar ahir que l’aturada de dos setmanes ha servit per “reagrupar-se” i preparar amb ambició l’exigent tram que arranca aquest diumenge a la pista del Baskonia, vigent campió de la Copa, en el qual l’equip lleidatà aspira a “recuperar l’alegria a la pista”.
Shurna va reconèixer que el descans va arribar en un moment “estrany” després de les dos últimes derrotes a casa, contra Girona i Manresa, i que hauria preferit “jugar immediatament”. No obstant, va destacar que aquest temps ha permès al grup “millorar en la part física i preparar-se per a un tram ultra competitiu”.
L’aler pivot nord-americà va advertir de la dificultat del repte a Vitòria, davant d’un rival que arriba “en ritme” després del seu triomf coper i els partits d’Eurolliga. “Són un equip molt talentós i en un gran moment. Per guanyar la Copa no depens només d’un jugador, juguen bé com a bloc i diferents jugadors fan un pas endavant”, va afirmar.
En aquest sentit, va subratllar que les claus passaran per “la defensa i la intensitat des de l’inici”, així com per millorar les sortides a pista, un dels aspectes que, segons el seu parer, els ha penalitzat en les últimes jornades. “Hem de forçar-los a tirs difícils i estar concentrats en cada partit”, va afegir.
Per la seua part, Mikel Sanz va valorar l’aturada com una oportunitat per “assentar bases” i desconnectar mentalment. “Veig l’equip més connectat, amb més gana i més ganes”, va explicar.
El jugador va destacar també la millora física de la plantilla, així com la incorporació de Dani Garcia al grup, la qual cosa permetrà ampliar la rotació. De cara al xoc al Buesa Arena, Sanz va insistir que l’equip ha “de recuperar la intensitat defensiva” i tornar a gaudir sobre la pista. “La nostra identitat és córrer, ser intensos enrere i compartir la pilota”, va assenyalar.
Malgrat l’entitat del rival, va restar dramatisme al fet d’enfrontar-se al campió coper. “Per a nosaltres és el mateix. Quan van venir aquí també eren el Baskonia i els vam guanyar. Competirem contra un rival més de la lliga”, va concloure.