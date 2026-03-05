CICLISME
Lleida, epicentre ciclista
Nou Campionats de Catalunya es disputaran enguany en territori lleidatà, una cosa inèdita. El IV Criterium Terraferma-Prats Advocats obrirà el calendari
La Federació Catalana de Ciclisme ha fet públic el calendari oficial dels Campionats de Catalunya per a la temporada 2026, un programa que inclou 25 cites repartides per tot el territori, de les quals Lleida i comarques acolliran un total de nou, una xifra que no s’havia assolit mai a la demarcació i que situa les terres lleidatanes en l’epicentre del ciclisme català.
El calendari a la província arrancarà el 18 d’abril amb el IV Criterium Terraferma-Prats Advocats, que serà la quarta prova del calendari i que allotjarà el Campionat de Catalunya Júnior de carretera, organitzada pel Club Ciclista Terraferma. La jornada inclourà també la Gran Clàssica, puntuable per al rànquing estatal. En el cas dels Elit-Sub-23, el recorregut arribarà als 167 quilòmetres, mentre que els júnior afrontaran 84 quilòmetres. El perfil exigent i la presència de trams de sterrato (trams sense pavimentar) obligaran a gestionar les forces amb intel·ligència. La sortida i l’arribada estaran situades al Pla de la Font.
La intensa agenda continuarà el 19 d’abril amb el Català cadet de carretera a Puigverd de Lleida, sota l’organització d’Speed Republik. El 16 de maig serà el torn del Català de promoció de carretera a Lleida, també impulsat per Speed Republik, mentre que el 17 de maig Castelldans acollirà el Català XCM (BTT Marató) organitzat per Open Natura Club Esportiu. El 30 d’aquell mes Raimat concentrarà dos campionats: el de contrarellotge individual (CRI) i el de contrarellotge per equips (CRE), tots dos organitzats conjuntament per Speed Republik i CC Terraferma.
El 20 de juny se celebrarà al Monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, el de XCO i el de Promoció, sota la direcció de Noguera Sportbike. Posteriorment, l’11 de juliol, Tremp serà escenari del Català Team Relay de BTT, organitzat per la Unió Ciclista Tremp.
A més, queda pendent de confirmació el de Gravel, que previsiblement es disputarà a les Borges Blanques.