Pepe Vázquez assumeix la banqueta del Cadí
El gallec, ex del Bembibre i el Perfumerías Avenida, relleva en el càrrec el cessat Isaac Fernández
L’entrenador gallec Pepe Vázquez assumirà la banqueta del Cadí La Seu fins el final de temporada, en substitució del barceloní Isaac Fernández, destituït dimecres. L’experimentat tècnic de Santiago de Compostel·la, de 46 anys (3/6/1980), torna així a la Liga Femenina Endesa, en la que va dirigir al Bembibre i al Perfumerías Avenida, durant un any.
El tècnic gallec va viure la seua última experiència en el Azulmarino Mallorca Palma la passada campanya, però va ser cessat a finals d’abril per la falta de regularitat de l’equip, sisè al final de la competició regular a la Lliga Challenge, la categoria de plata.
El preparador no va complir amb les expectatives fixades per un projecte dissenyat per lluitar per l’ascens a la màxima categoria, que va aconseguir de manera directa el Leganés, precisament en el conjunt davant del qual s’estrenarà divendres com a tècnic de l’equip lleidatà, en un duel en el qual el Cadí busca un triomf vital per agafar aire a la taula.
Les de la capital del Alt Urgell acumulen cinc derrotes consecutives i tenen el descens a tan sols una victòria de marge ja que ocupen l’antepenúltima posició, amb set jornades per disputar. Després del seu debut en la pista del Leganés, el vuitè, la competició viurà una aturada internacional.
L'entrenador de Santiago de Compostel·la compte amb una àmplia trajectòria al bàsquet femení i és un dels més reconeguts a les últimes campanyes. Va dirigir en LF2 (segona categoria) l'Extrugasa de Pontevedra, el Lugo i l'Abda. En Lliga Femenina va ser tècnic del Ciutat de Burgos i del Bembibre (2018-23). La campanya 2015-16 va entrenar l'Horsholm 79ers de Dinamarca.
El gener de 2023 va deixar el Bembibre per firmar pel Perfumerías Avenida de Salamanca, un dels grans del bàsquet espanyol en l’última dècada. Amb l’equip de Salamanca va arribar a tres finals nacionals i va assolir l’els quarts de final de l’Eurolliga, encara que va ser destituït el gener de 2024 després d’una mala ratxa de resultats, quan complia un any en el càrrec.