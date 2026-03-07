FUTBOL
Un lleidatà, a l’equip de campanya de Laporta
Ramon Tomàs, empresari d’Alcarràs, va formar part de la comissió esportiva
Ramon Tomàs (Alcarràs, 1971) es mou en la proximitat del FC Barcelona amb un paper discret però significatiu. Empresari lleidatà, conegut per la seua firma de grues i transports, és soci del Barça i, durant l’últim mandat de Joan Laporta, va formar part de la comissió esportiva. “Va ser una etapa que vaig gaudir molt i en la qual Joan Laporta va confiar en mi”, comenta Ramon Tomàs en declaracions a SEGRE. Actualment, no ocupa cap càrrec en l’estructura del club, però participa activament en la campanya electoral. “Soc un voluntari més que ajuda en el que calgui i, entre altres coses, coordino el vehicle de campanya”, explica. “Són dies intensos, però quan veus el fruit del treball de la campanya, valen la pena”, afegeix.
Tomàs ja havia col·laborat en la candidatura de fa cinc anys. “Era una campanya diferent, amb menys temps i menys públic. Ara l’activitat és molt més gran i més directa amb la gent”, assenyala. De fet, custodia la famosa pancarta de l’anterior campanya amb el lema Ganas de volver a veros que es va exhibir a escassos metres del Bernabéu. També destaca la figura de Laporta. “Té una cosa que anomenen carisma, però és més que això: és proximitat. Si el coneixes i convius amb ell, t’atrapa”, reflectint la relació que manté amb el president blaugrana des de fa vuit anys.
Preguntat sobre un possible càrrec en el futur, Ramon Tomàs es mostra prudent. “Jo col·laboro amb la campanya i després estaré a disposició del president per ajudar en el que faci falta. Tot això és amor al Barça”, assegura. Pel que fa al barcelonisme a Lleida, considera que les penyes juguen un paper destacat des de sempre i que la seua influència s’ha mantingut activa fins i tot amb el nou Spotify Camp Nou. “Les penyes sempre han estat un punt de trobada i de mobilització. Encara que els viatges i els horaris no sempre són fàcils, la seua implicació es nota”, conclou.
Laporta critica Font pel cas Negreira
Joan Laporta va acusar ahir Víctor Font de ser el “portaveu” de la “pitjor campanya de desprestigi de la història” del club “llançada des del madridisme”, que, segons la seua opinió, és el cas Negreira. El president sortint va presentar ahir oficialment la candidatura i va aprofitar per respondre a Víctor Font, que va relacionar el projecte de Laporta amb el procés judicial que investiga els pagaments milionaris que el club va abonar a José María Enríquez Negreira, exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres, i al seu fill.
Multa i advertit de tancament el Bernabéu
La UEFA ha multat amb 15.000 € el Reial Madrid per comportament racista i/o discriminatori de l’afició a la tornada de l’eliminatòria de la Lliga de Campions contra el Benfica i l’ha advertit de tancament parcial del camp en cas de reincidència durant un any.