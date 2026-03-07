BÀSQUET
Millora insuficient del Cadí, que cau al descens (78-70)
En el debut de Pepe Vázquez, les lleidatanes van de més a menys a Leganés
El debut de Pepe Vázquez a la banqueta del Cadí va portar una clara millora en el conjunt urgellenc, però va ser insuficient per emportar-se el triomf de Leganés (78-70), que el fa entrar en zona de descens. El triomf de l’Araski contra el Joventut (83-68) deixa les lleidatanes, que ahir van anar de més a menys, tancant un grup de quatre equips amb vuit triomfs abans de l’aturada.
L’impacte del canvi a la banqueta urgellenca es va veure clar des de l’inici, amb un conjunt lleidatà tremendament intens al darrere, tant que va entrar en bonificació en menys de quatre minuts i va regalar molts tirs lliures a un Leganés que va prendre un primer avantatge (13-6). Però el Cadí va afinar l’espiell de tres i va recuperar terreny (16-14) fins al 24-21 del final del primer quart.
En el segon, el conjunt lleidatà va trobar cinc punts seguits que li van donar el primer avantatge (28-29) des del 0-2 inicial. Restaven 7.42 minuts de primera part, i la igualtat va ser màxima fins al 41-40 del descans, malgrat que les lleidatanes van portar la iniciativa fins a l’última cistella.
Però com va passar en l’inici, el Cadí va anar a remolc a partir de la segona meitat, concedint molts tirs lliures amb un criteri arbitral molt rigorós. Amb un parcial de 12-2, el Leganés es va distanciar a 11 punts (53-42). Malgrat els esforços liderats per Gonzales per ficar-se en el partit (59-54), el Leganés va arrancar l’últim quart amb un marge ampli (65-55). L’equip lleidatà semblava perdut i va arribar als últims cinc minuts en un màxim desavantatge de 12 unitats (71-59). Però va recuperar les opcions amb un parcial de 0-8 per situar el 71-67 a 1.50 del final. No obstant, el Leganés es va recompondre amb dos cistelles ràpides que van sentenciar (75-67) fins a arribar al 78-70 final.