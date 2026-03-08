Examen contra el rei de la Copa: L’Hiopos reprèn la Lliga a la pista del Baskonia
Amb l’objectiu de recuperar la seua identitat. Dani García debutarà, mentre que Golomán arriba amb molèsties després de jugar amb la seua selecció
L’Hiopos Lleida reprèn avui la Lliga després de dos setmanes d’aturada per la disputa de la Copa del Rei i les finestres FIBA amb la visita a una de les pistes més exigents, la del Baskonia, recent campió coper. I ho fa després d’encadenar tres derrotes consecutives abans del descans, les dos últimes especialment doloroses contra rivals directes com el Manresa i el Girona, resultats que van deixar l’equip una mica tocat abans del parèntesi. En aquest context, els de Gerard Encuentra afronten la tornada a la competició amb la intenció de recuperar sensacions, competitivitat i encarrilar l’objectiu de la permanència.
El duel al Fernando Buesa Arena arriba a més amb el record del que va passar en la primera volta, quan els lleidatans van ser capaços de sorprendre el conjunt vitorià al Barris Nord. Aquella victòria va ser una de les dos que van marcar la gran arrancada de temporada de l’Hiopos, juntament amb el sonat triomf al Palau davant del Barça, resultats que van disparar la il·lusió al voltant del projecte però que, amb el pas de les jornades, també han acabat generant unes expectatives que el mateix tècnic considera desproporcionades.
Encuentra, precisament, es va referir a aquesta situació en la prèvia del partit, apel·lant a la necessitat d’assumir la realitat competitiva de l’equip. “Aquest any anem amb una motxilla d’expectatives més alta de la real; estem notant des de dins que hi ha una exigència irreal, perquè la nostra realitat és salvar-nos i tenim equip per a això, no tenim un súper talent”, va dir.
En aquest sentit, va reclamar centrar-se en el que és veritablement important: “El que sí que ens hem d’exigir és donar el 100% en els partits. Hem de lluitar molt i alegrar-nos molt si aconseguim la permanència”, va asseverar.
Davant hi haurà un Baskonia que torna a la competició domèstica amb la moral reforçada després de conquerir recentment la Copa del Rei. El conjunt vitorià passa un moment de confiança elevat, malgrat que divendres va caure a casa a l’Eurolliga contra el Paris Basketball. Tot i així, Encuentra s’espera un partit molt diferent al de la primera volta, entre altres coses pels canvis que ha experimentat la plantilla basca.
La gran novetat serà el debut de l’últim fitxatge, el base Dani García, incorporat per reforçar una direcció de joc coixa des de l’inici de Lliga i que havia quedat molt debilitada després de la marxa al gener de Zoriks. Fa diversos dies que el barceloní treballa amb el grup i ha deixat molt bones sensacions. “S’està adaptant molt ràpid. És un jugador intel·ligent i crec que ens pot ajudar molt”, va explicar Encuentra, que podrà comptar amb tota la plantilla, si bé Golomán, que va jugar molts minuts amb la seua selecció en aquestes finestres, arriba amb molèsties.