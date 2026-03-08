FUTBOL
L’Alpicat s’emporta el duel lleidatà davant del Borges
Els gols de Barbosa i Vendrell van condemnar el conjunt de les Garrigues
L’Alpicat, amb dos gols de Barbosa i Vendrell, es va emportar ahir el duel lleidatà de Primera Catalana davant del Borges (2-0). Els d’Edgar Tornero es van retrobar amb la victòria després de dos derrotes consecutives contra Turó Peira i Poble Sec, mentre que el Borges continua sense aixecar cap. Els de les Garrigues, que es van estrenar sota les ordres de Roger Pelegrí Pele, substitut de Jordi López Mena, encadenen la sisena derrota i segueixen en penúltima posició amb 13 punts, a vuit de la salvació. Per la seua part, l’Alpicat és vuitè, amb 31 punts, i amb aquest triomf s’atansa una mica més a la permanència.
La primera part va començar amb un Alpicat molt endollat, que va arribar amb perill a l’àrea de Millán fins a en dos ocasions. Tot i així, va ser incapaç de materialitzar les oportunitats i les forces es van anivellar en un partit molt disputat al centre del camp, però sense perill a les àrees. Només al minut 27 va arribar el primer gol del partit en una pilota penjada per Hugo Roc que la defensa del Borges va rebutjar malament i Barbosa ho va aprofitar per obrir el marcador i posar els seus davant abans del descans (1-0).
A la represa va continuar la mateixa tònica. Tot i així, els canvis van revitalitzar les forces del conjunt d’Edgar Tornero davant un Borges que no va ser capaç de generar perill fins al tram final. Al 80’, l’assistent va anul·lar un gol als de les Garrigues. Al 83’, a punt van estar d’empatar a la sortida d’un córner, però ja al 84’, Vendrell va sentenciar el partit amb un cop de cap (2-0).