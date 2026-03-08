FUTBOL
Lamine dona un triomf d’or
Un golàs de l’extrem després d’una genial assistència de Pedri abat un Athletic intens per mantenir els quatre punts d’avantatge al Reial Madrid a la Lliga. Joan Garcia va ser un altre cop important
Un gran gol de Lamine Yamal a la segona part va donar la victòria al FC Barcelona a San Mamés davant l’Athletic Club (0-1) i va permetre al conjunt blaugrana refermar-se en el liderat de LaLiga amb quatre punts d’avantatge sobre el Reial Madrid.
L’equip de Hansi Flick va patir per emportar-se tres punts molt valuosos davant d’un Athletic que va firmar un dels partits més complets del curs. Els blanc-i-vermells van incomodar durant molts minuts el Barça amb una pressió alta i diverses aproximacions perilloses, tot i que els va faltar encert en els metres finals.
Els compromisos copers de la setmana van influir en les alineacions. Ernesto Valverde va donar descans a Yuri, Sancet i Guruzeta, mentre que al Barça van començar a la banqueta Pedri i Raphinha, substituïts en l’onze per Marc Casadó i Marcus Rashford.
El partit va arrancar amb intensitat. Als 20 segons, un intent de desallotjament de Cancelo per una centrada de Berenguer es va estavellar al travesser. Poc després va arribar la primera ocasió clara del Barcelona amb una centrada de Lamine Yamal que Ferran Torres no va poder aprofitar.
El partit també va quedar marcat per la lesió al genoll esquerre d’Unai Gómez al minut vuit, després d’un mal suport que el va obligar a abandonar el terreny de joc.
Amb el pas dels minuts l’Athletic es va assentar i va aconseguir incomodar el Barça. En el tram final del primer temps, Selton va tenir una clara ocasió davant de Joan Garcia, tot i que no va encertar en la definició, i Navarro va creuar massa el xut. Per part blaugrana, Rashford i Ferran també van generar perill davant d’Unai Simón.
Després del descans, l’entrada de Sancet i Pedri va augmentar el ritme. El Barcelona va fer un pas endavant i va generar diverses arribades, mentre que l’Athletic va respondre amb intents de Sancet que van obligar a intervenir Joan Garcia.
A l’hora de joc, Flick va moure la banqueta donant entrada a Lewandowski, Raphinha i Fermín per buscar el gol. L’aposta va donar resultat perquè Pedri va filtrar una gran passada per a Lamine Yamal, que va definir amb qualitat per marcar el 0-1 amb el seu habitual xut en diagonal. L’Athletic va acusar el cop, però no es va rendir i va buscar l’empat fins al final. En el temps afegit, una volea de Navarro va estar a prop de sorprendre el Barça i va posar el tancament a un intens duel a San Mamés que va acabar caient del costat blaugrana.
“No ha estat el millor Lamine, però ha decidit”
El tècnic del FC Barcelona Hansi Flick es va mostrar molt satisfet per la victòria i va parlar de Lamine Yamal i el seu gol decisiu. “Crec que Lamine no ha fet el seu millor partit avui, però ha decidit. Quan té espai, pot tenir opcions. I entrena aquest tipus de jugades que et poden resoldre un partit”, va dir. L’alemany va valorar que “a Bilbao no és fàcil guanyar. Havíem de gestionar els minuts després del partit de dimarts”, va ressaltar.
“El Madrid té ajudes arbitrals ”
L’expresident del Barcelona i candidat a la reelecció, Joan Laporta, va assegurar ahir que al Reial Madrid “sempre li passa el mateix, quan està en dificultats, té ajudes arbitrals”, amb referència a la victòria de l’equip blanc a Balaídos amb un gol de l’uruguaià Fede Valverde al minut 94. “Al Madrid sempre li passa el mateix. Sort? Sort la volem tenir tots, però a ells hi ha gent que els ajuda a tenir sort”, va dir.