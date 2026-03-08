CICLISME
La Marxa Ciclista del Club Alba reuneix 150 participants a Tàrrega
Uns 150 ciclistes van participar ahir en la tercera edició de la Marxa Ciclista del Club Esportiu Alba en homenatge a Violant Amorós, impulsora del ciclisme al club. Els participants podien escollir entre dos recorreguts adaptats de 10 i 40 quilòmetres, que passaven per Vilagrassa i Belianes, informa Laia Pedrós. Van col·laborar-hi uns 60 voluntaris dels instituts Alfons Costafreda i Manuel de Pedrolo i els pisos tutelats de Sant Joan de Déu.