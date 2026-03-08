SEGRE

El Robles Lleida, virtualment descendit (62-92)

Quarta derrota consecutiva a la pista del Cortegada

Leticia Conca intenta buscar una alternativa de tir.

GUILLEM MONTARDIT

El Robles Lleida va encaixar ahir la setzena derrota de la temporada, la quarta consecutiva, al caure àmpliament contra el Cortegada (62-92), que arribava quart classificat. Un resultat que, combinat amb la victòria de l’Ointxe!, pràcticament certifica el seu descens de categoria. 

L’equip que dirigeix Rubén Petrus es queda ara a quatre victòries de la zona de salvació quan queden només cinc partits per disputar-se, amb l’agreujant que té l’average perdut amb els principals rivals directes. 

El partit d’ahir amb prou feines va tenir història. De fet, les lleidatanes van perdre els quatre quarts i només van mantenir el tipus durant la part inicial del primer període. A partir d’allà les diferències no van parar de créixer.

