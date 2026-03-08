BÀSQUET
El Robles Lleida, virtualment descendit (62-92)
Quarta derrota consecutiva a la pista del Cortegada
El Robles Lleida va encaixar ahir la setzena derrota de la temporada, la quarta consecutiva, al caure àmpliament contra el Cortegada (62-92), que arribava quart classificat. Un resultat que, combinat amb la victòria de l’Ointxe!, pràcticament certifica el seu descens de categoria.
L’equip que dirigeix Rubén Petrus es queda ara a quatre victòries de la zona de salvació quan queden només cinc partits per disputar-se, amb l’agreujant que té l’average perdut amb els principals rivals directes.
El partit d’ahir amb prou feines va tenir història. De fet, les lleidatanes van perdre els quatre quarts i només van mantenir el tipus durant la part inicial del primer període. A partir d’allà les diferències no van parar de créixer.