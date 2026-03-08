HOQUEI
Triomf sofert i més líder: El Vila-sana supera un Manlleu ordenat (2-0)
Aprofita les entrepussades de Fraga i Telecable. Maria Porta obre el marcador avançada la primera meitat i Florenza sentencia en els últims instants
El Vila-sana va sumar una treballada victòria davant del Manlleu en un partit en el qual el líder va portar el pes del joc, però va haver d’insistir fins als últims minuts per assegurar els tres punts.
El partit va començar amb un ritme un pèl imprecís per part de tots equips. Cap no aconseguia dominar amb claredat i les primeres aproximacions amb prou feines van generar perill. Amb el pas dels minuts, tanmateix, el Vila-sana va anar creixent sobre la pista i va començar a imposar el seu joc, controlant cada vegada més la possessió i obligant el Manlleu a replegar-se a la recerca de mantenir l’ordre defensiu. La insistència de les locals va acabar donant resultat. Després d’una intensa pressió i diverses arribades a l’àrea rival, un potent llançament de Luchi Agudo va ser rebutjat per la portera Abril Alonso, però el rebot el va aprofitar Maria Porta per obrir el marcador i avançar al conjunt del Pla d’Urgell (1-0, min. 16). El Vila-sana va continuar dominant després del gol, malgrat que el Manlleu va reaccionar en els últims compassos del primer temps i va obligar a intervenir Sandra Bento, que va respondre amb seguretat.
A la segona meitat, l’equip del Pla va elevar el ritme i va tornar a generar diverses ocasions clares. Victòria Porta va estar a prop d’ampliar l’avantatge amb un tir que es va estavellar al pal, reflex del domini local. Malgrat això, el segon gol es resistia i el marcador ajustat mantenia el partit obert. El Vila-sana va continuar portant la iniciativa i acumulant arribades, tot i que en alguns moments la precipitació va evitar que les ocasions es transformessin en gols.
En els darrers minuts, el Manlleu va arriscar amb portera-jugadora per buscar l’empat. Aquesta aposta va deixar espais que el Vila-sana va aprofitar al tram final, quan Aina Florenza va recuperar una bola en mitja pista i va marcar a porteria buida el definitiu 2-0. El triomf permet al Vila-sana seguir ferm al capdavant de la classificació i demostra la seua capacitat per dominar els partits i també per saber patir quan el marcador es manté ajustat.
L’Alpicat rep avui el Voltregà en una nova final per la permanència
El Lleidanet Alpicat afronta avui un altre duel transcendental en la seua lluita per la permanència rebent el Voltregà (12.30 h), novè. L’equip lleidatà és conscient de la importància del partit i de buscar punts que li permetin superar el Las Rozas, que és el que marca la salvació i l’únic rival que pot arrabassar-li la plaça. L’Alpicat és un punt per sota de l’equip madrileny, que rebrà a la penúltima jornada. Amb la retirada del Corunya i amb el Mieres pràcticament descendit, l’altra plaça de descens intentaran evitar-la l’Alpicat i el Las Rozas en les set jornades que resten.
Rodero: “Hem dominat, però la definició no ha estat la millor”
El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va destacar després del partit que, malgrat l’ajustat marcador, el seu equip va portar la iniciativa. “Hem tingut el domini del partit totalment nosaltres, creant moltíssimes ocasions i donant poques opcions al rival”. El tècnic lleidatà també va reconèixer moments de precipitació. “Hem tingut fases molt bones i d’altres en les quals ens hem precipitat molt. Sobretot, la definició no ha estat la millor”. Tot i així, es va mostrar satisfet. “Estem contents pels tres punts, eren importants.”L’autora del segon gol, Aina Florenza, va admetre la dificultat del duel: “Sabíem que el Manlleu era un equip difícil i que competirien fins al final”. La golejadora va destacar la capacitat de l’equip per resistir. “Ens ha costat, però l’equip ha sabut patir.”