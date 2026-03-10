POLÍTICA
El Comú demana facilitar la pràctica de l’esport no federat
El grup del Comú a la Paeria ha presentat aportacions al Pla Estratègic de l’Esport que pretenen reforçar el paper social i millorar l’accés de la ciutadania a la pràctica esportiva. Les propostes les van traslladar la regidora Laura Bergés i el coordinador d’esports del grup, Jordi Honorat Gómez, durant la reunió que van mantenir ahir amb el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez.
“El pla parla de la democratització de l’esport, una línia estratègica que compartim, però en la qual trobem a faltar accions vinculades a l’esport inclusiu i accessible, més accions que reforcin el vessant social de l’esport i la pràctica esportiva no federada, així com una planificació de recursos humans coherent amb els objectius tan ambiciosos que es marquen”, va valorar Laura Bergés. D’altra banda, el grup també demana facilitar l’ús de les instal·lacions esportives a les persones i equips que no estan federats, tenint en compte el pes tan important que té la pràctica esportiva no federada i de lleure en casos com ara el futbol sala o el bàsquet.