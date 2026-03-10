BÀSQUET
El Força Lleida elegirà nou president el 22 de març
Candidatures fins dijous, encara que tot apunta que Aliaga repetirà
El diumenge 22 de març, coincidint amb el partit que l’Hiopos disputarà al Barris Nord davant del Joventut, es coneixerà el nou president que dirigirà els destins del Força Lleida els propers sis anys, ja sigui Albert Aliaga, que tot apunta que es presentarà a la reelecció, o un altre candidat que pot presentar-se entre els setze socis que formen part de la societat i amb dret a vot.
Alguns d’ells es van reunir ahir a les oficines del Barris Nord en una assemblea general extraordinària en la qual, després de poc més d’una hora, es va procedir a formar la junta que regirà el procés, formada pels dos vicepresidents, Pep Castarlenas i Toni Cudós, i el secretari Juan Biurrun. També es va fixar el calendari electoral, en el qual es dona un termini de tres dies, entre avui i dijous, per a la presentació de candidatures.
Entre el 13 i el 16 es podran presentar al·legacions que la junta electoral haurà de resoldre el dia 17, mentre que del 18 al 20 es podrà recórrer.
Aliaga, membre de la junta directiva del Força Lleida des de l’estiu del 2016, va accedir a la presidència el 9 de juliol del 2020 després de prosperar la moció de censura presentada per la gran majoria dels directius contra l’anterior president, Félix González, i la seua intenció, segons ha pogut saber aquest diari, és la de continuar al capdavant si aconsegueix el suport de la majoria dels setze socis amb dret a vot.
A les eleccions, que se celebraran a les 11.00 del dia 22, una hora abans del partit davant del Joventut, es presentaran els nou socis que actualment formen part de la junta directiva. Al marge dels esmentats Aliaga, Castarlenas, Cudós i Biurrun, també hi seran la tresorera María Alba Zaragoza i els vocals Josep Antoni Gómez, Jaume Ramon, Francesc Armengol i Andreu Cabezudo. Entre els nous socis hi ha Sisco Pujol, directiu del FC Barcelona.